Pequeño de 10 años permanece hospitalizado tras ser arrollado por un carro en el Norte de Antioquia

Un accidente de tránsito en el que un niño menor de 10 años quedó gravemente herido tiene conmocionados a los habitantes del municipio de Santa Rosa de Osos.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se desencadenó en el sector conocido como El Camellón, cuando el pequeño cruzó una calle, al parecer sin cerciorarse de si se aproximaba un vehículo.

Le puede interesar: Joven promesa de la música urbana murió en accidente de tránsito en Medellín

Cuando el menor iba por mitad de la calle, un vehículo que no lo vio lo terminó arrollando y le provocó lesiones de consideración.