Pequeño de 10 años permanece hospitalizado tras ser arrollado por un carro en el Norte de Antioquia

El menor de edad fue remitido a Medellín para ser atendido en un hospital de un mayor nivel de complejidad.

  El siniestro ocurrió en el sector El Camellón, de Santa Rosa de Osos.
    El siniestro ocurrió en el sector El Camellón, de Santa Rosa de Osos. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Un accidente de tránsito en el que un niño menor de 10 años quedó gravemente herido tiene conmocionados a los habitantes del municipio de Santa Rosa de Osos.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se desencadenó en el sector conocido como El Camellón, cuando el pequeño cruzó una calle, al parecer sin cerciorarse de si se aproximaba un vehículo.

Le puede interesar: Joven promesa de la música urbana murió en accidente de tránsito en Medellín

Cuando el menor iba por mitad de la calle, un vehículo que no lo vio lo terminó arrollando y le provocó lesiones de consideración.

Según información de Teleantioquia Noticias, aunque el niño fue trasladado de emergencia al hospital municipal, de allí fue remitido a un hospital de mayor nivel de complejidad en Medellín, en donde permanece internado en cuidados especiales.

De acuerdo con datos del gobierno local, en lo corrido de este año se han presentado por lo menos 15 siniestros viales en ese municipio del norte antioqueño.

Lea también: Dos guardianes del Inpec fallecieron en aparatoso choque en moto en Los Balsos

A raíz de esta situación, las autoridades han incrementado recientemente los trabajos de educación y controles nocturnos a los conductores, con el fin de reducir los siniestros.

Tan solo el pasado 7 de marzo, la Secretaría de Movilidad de Santa Rosa de Osos realizó operativos de control de alcoholemia, acompañados de labores de patrullaje.

El año pasado, varios incidentes viales también generaron consternación en ese municipio.

En noviembre pasado, por ejemplo, una ambulancia fue embestida por una tractomula, en el kilómetro 27 de la vía entre Medellín y Santa Rosa de Osos.

Si bien el accidente no dejó víctimas fatales, las autoridades señalaron que uno de los acompañantes de la ambulancia sufrió un trauma craneoencefálico leve y otra acompañante sufrió un trauma en su área cervical.

