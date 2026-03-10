x

Joven promesa de la música urbana murió en accidente de tránsito en Medellín

Las autoridades continúan investigando estos hechos que enlutan al mundo de la música urbana. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

  • Zalek murió este 10 de marzo de 2026 en un accidente de tránsito en Medellín. FOTO: Tomada de su Instagram @soyzalek
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El mundo de la música lamenta la muerte de Zalek, un joven barranquillero que comenzaba a ganar reconocimiento en el país tras su incursión en el género urbano.

De acuerdo con la información preliminar, el joven de 30 años sufrió un accidente de tránsito este martes mientras se movilizaba en motocicleta por las calles de Medellín; aunque los hechos son hasta ahora materia de investigación.

Entérese: Medellín terminó 2024 con más muertos por accidentes viales en 10 años

La noticia de su fallecimiento fue confirmada mediante un comunicado emitido por su oficina de prensa, Gus Rincón, en el que enviaron sentidas condolencias a la familia y demás allegados del cantante.

“Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”, se lee en un post de Instagram.

El joven promesa comenzaba a consolidarse en redes sociales y en Spotify con canciones como Party Coquette, Ay, Amor, Azoleo y Batería Baja, entre otras que superaban los 2 millones de reproducciones.

Lea más: Shakira y Beéle lanzan ‘Algo tú’, su primera canción juntos

En su cuenta de Instagram contaba con más de 48 mil seguidores y compartía numerosas publicaciones sobre sus giras musicales y presentaciones, no solo en su ciudad natal, sino también en la capital antioqueña.

En una entrevista con Blu Radio reconoció su gusto por la música mexicana, que le sirvió como inspiración, además de expresar su admiración por el cantante paisa Maluma.

“Creo que tiene que ser la autenticidad, esas ganas, eso se ve. Es lo que más sobresale más que las palabras. Creo que Maluma monta ese tipo de canciones y nunca dice, es una bomba y uno queda boquiabierto porque se acopla bien a esos ritmos mexicanos. Los colombianos tenemos mucho que dar. Carin y Maluma han sido esos pilares para nosotros como artistas podamos seguir”, expresó al medio citado.

Las autoridades siguen investigando para esclarecer las causas de lo ocurrido este 10 de marzo en Medellín, ciudad en la que, según cifras del Observatorio de Movilidad, murieron al menos 276 personas en accidentes de tránsito en 2025.

Siga leyendo: Medellín cerró 2025 con 276 muertes en las vías: 162 eran motociclistas y 100 peatones

