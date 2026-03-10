Joven promesa de la música urbana murió en accidente de tránsito en Medellín

El mundo de la música lamenta la muerte de Zalek, un joven barranquillero que comenzaba a ganar reconocimiento en el país tras su incursión en el género urbano.

De acuerdo con la información preliminar, el joven de 30 años sufrió un accidente de tránsito este martes mientras se movilizaba en motocicleta por las calles de Medellín; aunque los hechos son hasta ahora materia de investigación.

Entérese: Medellín terminó 2024 con más muertos por accidentes viales en 10 años

La noticia de su fallecimiento fue confirmada mediante un comunicado emitido por su oficina de prensa, Gus Rincón, en el que enviaron sentidas condolencias a la familia y demás allegados del cantante.

“Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”, se lee en un post de Instagram.