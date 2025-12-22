Video | Extrajeron del abismo el bus accidentado en Remedios, Antioquia, para esclarecer causas de tragedia que dejó 17 muertos

Con el uso de varias grúas, las autoridades extrajeron del abismo el bus que transportaba a los estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, que se accidentó en el municipio de Remedios, Nordeste antioqueño, el pasado 14 de diciembre. Este hecho dejó a 17 personas muertas y otras 20 lesionadas. Con el peritaje del vehículo se buscará esclarecer plenamente qué pudo provocar el siniestro, más allá de las versiones que han surgido. Los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se encargaron de transportarlo para que, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y los expertos de este grupo de la Policía, se pueda tener claridad sobre los motivos que llevaron a que este vehículo terminara en un abismo de más de 40 metros de profundidad.

La general Claudia Susana Blanco, directora de la Seccional de Transito y Transporte de la Policía Nacional, explicó luego del accidente que para estos trabajos “contamos desde el nivel central con un grupo élite de reconstrucción de accidentes que se trasladan al lugar de los hechos, conformado por un perito topógrafo forense y otros dos peritos, uno experto en fotografía y otro con identificación técnica de automotores para establecer lo que ocurrió”. Con esta labor investigativa, que demorará varios meses, se buscará corroborar las versiones surgidas luego de la tragedia en la que fallecieron 16 de los egresados de esta institución educativa, además del conductor del bus, cuando regresaban de la excursión de grados que disfrutaron durante tres días en el municipio de Tolú, Sucre. Puede leer: “Quiero agradecerle a Dios por darme esta segunda vida”: Sobrevivientes del accidente del Liceo Antioqueño de Bello relatan cómo va su recuperación El procedimiento para extraer este vehículo duró toda la semana e inicialmente se intentó hacer con tres plumas, las cuales no fueron capaces de soportar el peso del automotor. Finalmente, este sábado se usó otra grúa con capacidad para levantar objetos más pesados que logró extraer el automotor del abismo.

La primera versión que surgió fue que el conductor, Jonathan Alexánder Taborda, de 27 años y quien era conocido como Cocacolo, habría tenido un microsueño que provocó que el bus golpeara contra un separador y luego se siniestrara, cayendo a una quebrada en la que estaba circulando poca agua y había muchas rocas de gran tamaño. Con el paso de los días empezaron a aparecer versiones de que todo tendría relación con una falla mecánica del vehículo en su sistema eléctrico, la cual se habría presentado desde antes de arrancar desde Tolú sobre las 8:00 de la noche del sábado 13 de diciembre. Entérese: Balance final: 17 muertos y 20 heridos dejó el accidente de bus con 37 pasajeros en excursión de egresados del Liceo Antioqueño de Bello En el recorrido que hizo EL COLOMBIANO por la zona el día del siniestro se pudo percatar que sobre el corredor vial no había huellas de frenado que hubieran podido manifestar alguna maniobra que hubiera requerido frenar abruptamente. El primer signo del accidente fue el golpe contra la baranda justo en el inicio del abismo. Además, se encontraba en una calzada de ascenso con pendiente.

La general Blanco expresó sobre las primeras indagaciones de esta tragedia que “la primera hipótesis que se tiene es una distracción en la conducción, es decir, que por un instante descuidó su recorrido como tal por alguna razón. Esto tiene que ver con que ocurrió en una calzada recta, en pendiente ascendiente y con tres carriles de circulación. Serán los grupos especializados los que nos ayudarán a dar claridad de este caso”.

Quedan seis hospitalizados

En cuanto al estado de salud de los lesionados, de los 20 que resultaron afectados y fueron llevados inicialmente a los hospitales de Remedios, Segovia y Yolombó, actualmente seis de ellos permanecen internados en los hospitales Pablo Tobón Uribe y San Vicente Fundación, de Medellín, donde llegaron los más delicados. Le puede interesar: “No está solo, parcero”: en Bello despidieron al conductor del bus que se accidentó en Remedios Los que permanecen internos, de acuerdo con información que trascendió, fueron aquellos que sufrieron lesiones expuestas en su cuerpo y múltiples fracturas. Incluso uno de ellos tuvo lesiones lumbares que requieren un extenso proceso de recuperación. De los lesionados, 17 llegaron al Hospital San Vicente de Paúl, de Remedios, y cinco de ellos fueron dados de alta, puesto que solo sufrieron algunas laceraciones y contusiones menores que no requirieron hospitalización, entre los que se encontraba David Rúa Vallejo, el menor de 17 años, que con sus fuerzas logró salir del abismo y pedir ayuda para informar de la tragedia que había pasado con sus compañeros.

Piden que devuelvan lo robado

En medio de la tragedia no faltaron los inescrupulosos que aprovecharon la situación para hurtarse las pertenencias de los estudiantes afectados en este accidente, llevándose computadores, teléfonos celulares, parlantes y otros elementos que transportaron para disfrutar de su excursión de grados. “Acá había mucha gente, pero algunos estaban ayudando a las víctimas y a las autoridades y otros simplemente aprovecharon para llevarse cosas, lo cual me pareció muy mal”, le dijo a este medio de comunicación una de las personas que ayudó en la atención a las víctimas el día de la tragedia. Puede leer: Exclusivo: Esta es la historia de David, el “niño ángel” de la tragedia de la excursión de grados en Remedios, Antioquia

Ante esta razón, algunos líderes comunitarios y periodistas del Nordeste antioqueño están abanderando desde la semana pasada una campaña para pedirle a las personas que se llevaron pertenencias de los estudiantes para que las devuelvan y estas sean entregadas, a su vez, a los familiares de los afectados en este siniestro vial. Por el momento no se ha tenido información sobre si algunas de estas pertenencias fueron devueltas o si por el contrario la avaricia de algunos les pudo más que la solidaridad con las víctimas de la tragedia vial más grande de este año en Antioquia.

