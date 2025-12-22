Video | Extrajeron del abismo el bus accidentado en Remedios, Antioquia, para esclarecer causas de tragedia que dejó 17 muertos

Con el uso de varias grúas, las autoridades extrajeron del abismo el bus que transportaba a los estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, que se accidentó en el municipio de Remedios, Nordeste antioqueño, el pasado 14 de diciembre. Este hecho dejó a 17 personas muertas y otras 20 lesionadas. Con el peritaje del vehículo se buscará esclarecer plenamente qué pudo provocar el siniestro, más allá de las versiones que han surgido.
Los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en conjunto con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se encargaron de transportarlo para que, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación y los expertos de este grupo de la Policía, se pueda tener claridad sobre los motivos que llevaron a que este vehículo terminara en un abismo de más de 40 metros de profundidad.