“No está solo, parcero”: en Bello despidieron al conductor del bus que se accidentó en Remedios

Con bengalas, extintores y música amigos y familiares despidieron al conductor Jhonatan Alexander Taborda, quien manejaba el bus que se precipitó a un abismo con los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, accidente que dejó 17 fallecidos y 20 lesionados. Taborda fue despedido en las calles de Bello en un homenaje mientras sus seres queridos registraron el momento y uno de ellos comentó: “Todo el mundo habló de los estudiantes, pero nadie habló del conductor; no está solo, parcero”. Le recomendamos leer: “Lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que era el final”: habla sobreviviente del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia Hay que señalar que las causas del accidente todavía son materia de investigación, por lo cual los cuerpos de las víctimas no podrán ser cremados pues hacen parte del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación para determinar realmente qué fue lo que ocasionó el accidente y su trágico desenlace.

La empresa Precoltur, dueña del vehículo siniestrado, defendió al conductor y honró su memoria señalando que en más de dos años que laboró para la empresa siempre fue ejemplo de profesionalismo y respeto tanto con los pasajeros como con sus compañeros y la compañía. Aunque señalaron que esperan los hallazgos de las investigación, aseguraron que el bus no presentaba novedades y que en 40 años de operación que lleva la empresa es la primera vez que ocurre algo así.

Las exequias de los estudiantes se llevaron a cabo entre este lunes y martes en diferentes sitios del Valle de Aburrá. Aunque las familias decidieron no realizar sepelio colectivo, el municipio de Bello rindió homenaje con una eucaristía a las víctimas. Los honores continuarán este miércoles 17 de diciembre en Medellín. Las autoridades anunciaron que habrá un minuto de silencio en la final de Copa Colombia entre Medellín y Nacional. También le puede interesar: El poema que Simón nunca pudo entregarle a Mariana: la historia de amor que deja el accidente en Remedios, Antioquia Este miércoles se conocieron nuevas historias alrededor de este fatal hecho que enlutó a las familias de los jóvenes que habían viajado a Tolú para festejar sus grados.

Los recién egresados Liceo Antioqueño de Bello que perdieron la vida en el accidente. Foto: redes sociales

Emmanuel Rivera, uno de los jóvenes que viajó a Tolú, contó que a última hora decidió quedarse junto a otros cuatro jóvenes en Tolú, porque un amigo los invitó a sus grados que se realizarían en un hotel en Coveñas. Por esa razón no viajaron de regreso en el bus accidentado, pero hoy dice sentir todavía el desconcierto por saber que apenas horas atrás estaba festejando con todos sus amigos en la playa el fin de una etapa y compartiendo los sueños de todo lo nuevo que vendría para ellos, como el inicio de la universidad. “Gracias a Dios nosotros no nos montamos en ese bus, pero es complicado pensar en esto. Alrededor de las 6:30 a. m., cuando recibimos la noticia del accidente, quedamos en shock. Recuerdo que la señal estaba muy mala y, al salir hacia la parte de afuera, nos hablaron del accidente. Nunca nos imaginamos que todos estos compañeros perderían la vida”, narró en medio de su dolor, despidiendo a varios de sus amigos en Campos de Paz.



