Tatuador antioqueño pisó cable de alta tensión cuando hacía deporte en La Guajira y está grave de salud

Un antioqueño que se dedica al tatuaje en Palomino, la turística población del municipio de Dibulla, en La Guajira, sufrió un grave accidente en la mañana del 17 de octubre cuando salió a hacer deporte, como de costumbre. En medio del recorrido, Camilo Villa pisó un cable de alta tensión que se había caído de uno de los postes de energía a cargo de la empresa Air-e. Puede leer: Falla en máquina de humo provocó emergencia en restaurante Andrés DC, en Bogotá, con nueve lesionados Tras pisar el cable, Villa sufrió quemaduras en cerca del 35% de su cuerpo, principalmente en sus extremidades, esto sumado a heridas en el rostro, pues tras el impacto con el cable, voló casi cinco metros.

El cable quedó pegado a su cuerpo y fue un ciudadano quien lo pudo separar para frenar la electrocutada. De allí lo llevaron a un hospital local, donde fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI. “Pisó un cable que estaba descubierto. La descarga lo lanzó varios metros y lo envolvió en llamas. Si no fuera por una persona que lo auxilió, mi hermano estaría muerto”, contó su hermana, AndreaVilla.

Rápidamente, los familiares y amigos de Camilo hicieron una vaca y recaudaron recursos para trasladarlo a Medellín en un avión medicalizado. Ya Villa se encuentra en un centro asistencial de la ciudad, donde le realizarán los procedimientos médicos con los que esperan salvarle la vida.

¿Culpa de la empresa de energía?

La familia de Villa ha señalado a la empresa de energía Air-e como responsable de este grave accidente, ya que, aseguran, previamente la comunidad ya había advertido sobre el riesgo de este cable de alta tensión y desde la empresa no lo retiraron ni tomaron medidas oportunamente.