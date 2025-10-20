Tatuador antioqueño pisó cable de alta tensión cuando hacía deporte en La Guajira y está grave de salud

Un antioqueño que se dedica al tatuaje en Palomino, la turística población del municipio de Dibulla, en La Guajira, sufrió un grave accidente en la mañana del 17 de octubre cuando salió a hacer deporte, como de costumbre.
En medio del recorrido, Camilo Villa pisó un cable de alta tensión que se había caído de uno de los postes de energía a cargo de la empresa Air-e.
Puede leer: Falla en máquina de humo provocó emergencia en restaurante Andrés DC, en Bogotá, con nueve lesionados
Tras pisar el cable, Villa sufrió quemaduras en cerca del 35% de su cuerpo, principalmente en sus extremidades, esto sumado a heridas en el rostro, pues tras el impacto con el cable, voló casi cinco metros.