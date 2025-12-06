Capturaron a policía involucrado en asalto a joyería en Bucaramanga en el que murió investigador de la Sijin

Un subintendente de la Policía Metropolitana de Bucaramanga fue capturado por su presunta participación en el intento de hurto a la joyería de un centro comercial en Bucaramanga ocurrido el pasado 29 de noviembre, hecho que dejó como saldo un investigador de la Sijin fallecido, un delincuente abatido y otros cinco capturados.
La detención del uniformado se produjo este viernes, 5 de diciembre, en un operativo articulado entre la Dijin, la Sijin y la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga.
En video: Reconocido actor fue la víctima de trágico accidente de tránsito en Piedecuesta, Santander
El capturado fue identificado como Richard José Sierra Bravo, quien deberá responder por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, hurto calificado y porte ilegal de armas.