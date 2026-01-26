Gobierno logró acuerdo para destrabar la entrega de la Hacienda Virgen del Cobre en Urabá: ¿qué se pactó?

Tras varios días de tensiones, bloqueos y graves señalamientos entre el Gobierno Petro y la comunidad necocliseña, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por fin llegó a un acuerdo con más de 300 habitantes que permitirá avanzar en la recuperación y posterior entrega de la histórica Hacienda Virgen del Cobre, un predio asociado por décadas a la violencia, el paramilitarismo y al narcotráfico en el Urabá antioqueño. El acuerdo fue logrado durante una jornada de diálogo liderada por el director de la ANT, Juan Felipe Harman, en la que las comunidades se comprometieron a restablecer el orden en el territorio y a respetar los procedimientos institucionales para la adjudicación de las tierras. Hay que recordar que los necocliseños invadieron el predio en al menos dos oportunidades debido a los desacuerdos que tenían con la ANT. Le puede interesar: ¿Qué hay detrás del choque entre el Gobierno Petro y líderes de Urabá por una antigua hacienda del paramilitarismo? Incluso hubo quemas en quioscos y bloqueos en las vías, dejando al menos a 13 personas capturadas, entre esas menores de edad, y millonarias recompensas de parte de la Policía de Urabá para atrapar a quienes hicieron disturbios. Como resultado de los diálogos, se instaló una mesa permanente de trabajo con participación de las comunidades y autoridades locales, con el objetivo de garantizar que el predio sea entregado a las víctimas del conflicto armado y al campesinado de Necoclí.

¿Qué compromisos se pactaron?

Entre los compromisos se destaca la creación y gestión del Banco de Tierras de Necoclí, el fortalecimiento y reconocimiento del Comité Municipal de Reforma Agraria como instancia legítima para definir los criterios de distribución, y la conformación de un Comité Cívico de Transparencia y Vigilancia que hará seguimiento al proceso. “Después de la reorganización y la reestructuración del Comité de Reforma Agraria, este será el canal para potenciar y fortalecer la entrega de tierra de esta y de las otras fincas pendientes en el marco del programa de reforma agraria”, expresó el director de la ANT. Además, la ANT ampliará su oferta institucional en la región, incluyendo ruedas de negocio, y el Gobierno Nacional se comprometió a que estos procesos beneficien directamente a los habitantes del municipio como parte de una reparación integral. Este era uno de los puntos más demandados, debido a que en un inicio se pensó en añadir a la entrega del predio a una asociación de otro municipio. Días antes a esta reunión, ya se habían pactado también otros compromisos, entre los que se encuentra adaptar una franja del predio para proyectos de expansión urbana y vivienda. Entérese: Esta es la historia de la Virgen del Cobre, la hacienda que tiene prendida a Urabá

Una hacienda con una historia ligada a la violencia de los años 80 y 90