Gobierno logró acuerdo para destrabar la entrega de la Hacienda Virgen del Cobre en Urabá: ¿qué se pactó?

Los disturbios por la entrega de la hacienda dejaron 13 personas capturadas. Al menos una semana duró la disputa entre el Gobierno y la comunidad por este predio. Conozca aquí los acuerdos.

    Más de 300 personas se sentaron a negociar con la Agencia Nacional de Tierras para pactar acuerdos justos entorno a la entrega del predio. FOTO: EL COLOMBIANO y ANT
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 3 horas
Tras varios días de tensiones, bloqueos y graves señalamientos entre el Gobierno Petro y la comunidad necocliseña, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) por fin llegó a un acuerdo con más de 300 habitantes que permitirá avanzar en la recuperación y posterior entrega de la histórica Hacienda Virgen del Cobre, un predio asociado por décadas a la violencia, el paramilitarismo y al narcotráfico en el Urabá antioqueño.

El acuerdo fue logrado durante una jornada de diálogo liderada por el director de la ANT, Juan Felipe Harman, en la que las comunidades se comprometieron a restablecer el orden en el territorio y a respetar los procedimientos institucionales para la adjudicación de las tierras. Hay que recordar que los necocliseños invadieron el predio en al menos dos oportunidades debido a los desacuerdos que tenían con la ANT.

Le puede interesar: ¿Qué hay detrás del choque entre el Gobierno Petro y líderes de Urabá por una antigua hacienda del paramilitarismo?

Incluso hubo quemas en quioscos y bloqueos en las vías, dejando al menos a 13 personas capturadas, entre esas menores de edad, y millonarias recompensas de parte de la Policía de Urabá para atrapar a quienes hicieron disturbios.

Como resultado de los diálogos, se instaló una mesa permanente de trabajo con participación de las comunidades y autoridades locales, con el objetivo de garantizar que el predio sea entregado a las víctimas del conflicto armado y al campesinado de Necoclí.

¿Qué compromisos se pactaron?

Entre los compromisos se destaca la creación y gestión del Banco de Tierras de Necoclí, el fortalecimiento y reconocimiento del Comité Municipal de Reforma Agraria como instancia legítima para definir los criterios de distribución, y la conformación de un Comité Cívico de Transparencia y Vigilancia que hará seguimiento al proceso.

“Después de la reorganización y la reestructuración del Comité de Reforma Agraria, este será el canal para potenciar y fortalecer la entrega de tierra de esta y de las otras fincas pendientes en el marco del programa de reforma agraria”, expresó el director de la ANT.

Además, la ANT ampliará su oferta institucional en la región, incluyendo ruedas de negocio, y el Gobierno Nacional se comprometió a que estos procesos beneficien directamente a los habitantes del municipio como parte de una reparación integral. Este era uno de los puntos más demandados, debido a que en un inicio se pensó en añadir a la entrega del predio a una asociación de otro municipio.

Días antes a esta reunión, ya se habían pactado también otros compromisos, entre los que se encuentra adaptar una franja del predio para proyectos de expansión urbana y vivienda.

Entérese: Esta es la historia de la Virgen del Cobre, la hacienda que tiene prendida a Urabá

Una hacienda con una historia ligada a la violencia de los años 80 y 90

La Hacienda Virgen del Cobre es uno de los predios más emblemáticos de Urabá. Esas tierras pertenecieron a José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, señalado de ser el testaferro y socio de Pablo Escobar, y fue escenario de reuniones de jefes paramilitares como Vicente y Carlos Castaño, así como de otros capos del narcotráfico.

Tras dos intentos fallidos de extinción de dominio en 1989 y 2009, el predio pasó a manos del Estado en 2023. Solo hasta el pasado 16 de enero, la ANT logró recuperar formalmente 1.308 hectáreas de predios que pertenecieron al paramilitarismo en Necoclí, de las cuales 1.143 corresponden a esta hacienda.

El proceso, sin embargo, se vio envuelto en una fuerte controversia. Días después del anuncio oficial, se reportaron invasiones al predio y disturbios que requirieron la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). En medio de la crisis, el director de la ANT denunció presuntos intentos de sabotaje por parte del Clan del Golfo, señalando una supuesta alianza entre el grupo armado y el exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena, acusaciones que fueron respaldadas públicamente por el presidente Gustavo Petro y rechazadas por el exmandatario local.

Baena, por su parte, atribuyó la inconformidad social a la priorización inicial de asociaciones de otros municipios para la adjudicación del predio, lo que (según afirmó) no fue concertado con el Comité Municipal de Reforma Agraria.

Por su parte, y una vez establecidos los acuerdos, la Alcaldía de Necoclí levantó el toque de queda que había en el municipio debido a los recientes disturbios que hubo por la entrega de la hacienda.

