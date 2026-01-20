¿Qué hay detrás del choque entre el Gobierno Petro y líderes de Urabá por una antigua hacienda del paramilitarismo?

La Hacienda Virgen del Cobre, uno de los predios más emblemáticos vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo en el Urabá antioqueño, se encuentra en medio de una fuerte controversia. Lo que inicialmente se proyectó como una entrega para la reforma agraria y la restitución de tierras a 120 familias víctimas de la violencia terminó envuelta en polémica, invasiones del predio y señalamientos desde el alto Gobierno, hechos que han truncado el proceso, que hoy está paralizado.

La historia del conflicto armado en esta subregión está ligada a la hacienda, que perteneció a José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, testaferro y socio de Pablo Escobar, un lugar que durante décadas fue escenario de reuniones entre jefes paramilitares que buscaban consolidar los bloques Bananero y Elmer Cárdenas, de las autodefensas, en la subregión.

En este predio estuvieron poderosos narcos como Vicente y Carlos Castaño; Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario; Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán; y recientemente, también se vinculó a Ramiro Cano, alias Nolasco.

Tras dos intentos fallidos de extinción de dominio en 1989 y 2009, el predio pasó a manos del Estado en 2023. Sin embargo, solo fue hasta el pasado 16 de enero, que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó varios predios que pertenecían a narcos y paramilitares en Necoclí. En total, la entidad anunció que se habían aprehendido 1.308 hectáreas, de las cuales, 1.143 pertenecían al predio donde está ubicada la hacienda.

El inmueble había estado en manos de una empresa que, al parecer, nunca pagó un peso al Estado por su uso. Aspecto por el cual, la entidad tomó en su poder la hacienda para entregarla al campesinado.

Entre las organizaciones que esperaban ser beneficiarias está la Asociación de Campesinos Cosechas de Paz. Su representante, Claudia Patricia Moreno, aseguró que llevan más de cuatro años luchando para acceder a estas tierras.

“Somos campesinos que sufrieron en los años 90 y 92, el despojo de tierras, en este predio tenemos pensado los asociados crear unidades agrícolas, ecoturismo”, afirmó.

Moreno también integra el Comité Municipal de Reforma Agraria y representa a 37 asociaciones del municipio, que al igual que ella, esperaban una oportunidad de reparación en estas tierras.

Sin embargo, pocos días después del anuncio de la ANT, víctimas de Necoclí se tomaron la hacienda por vías de hecho.

Hubo bloqueos en la vía, quema de llantas y la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), una situación que, según la entidad, nunca antes se había visto en la zona durante una entrega de tierras.

A raíz de esto, Juan Felipe Harman Ortiz, director de la ANT, denunció que detrás de la ocupación habría un intento de sabotaje de parte del Clan del Golfo que, presuntamente, se habría aliado con el exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola.

“Sabemos que hay un señor, Adalberto Baena, exalcalde, incluso destituido hace 14 años por la Procuraduría, promoviendo bajo el sometimiento de actores criminales que se mueven en Urabá la indebida ocupación de ese predio, a ese señor Adalberto lo denunciaré en la Fiscalía”, expresó el director de la ANT.