Debut de James en la MLS está en veremos: técnico del Minnesota United confirmó que el colombiano sufrió un problema

El debut estelar de James Rodríguez en la liga norteamericana (MLS), al parecer, seguirá haciéndose esperar. Una contusión informada este viernes por el Minnesota United pone en duda la participación del colombiano en el partido del sábado entre su equipo y Nashville.
Mientras la MLS atrae la atención fuera de sus fronteras por el intento de reclutar a Antoine Griezmann, todavía falta que uno de los grandes fichajes del año se calce las botas. James Rodríguez, el capitán de la selección colombiana, entró en la convocatoria de Minnesota el pasado fin de semana, pero permaneció en el banco durante todo el triunfo ante el FC Cincinnati por 1-0.