“Él me preguntó que si le iba a imponer un comparendo, yo le dije que sí porque no solo estaba mal parqueado, sino que tenía los papeles vencidos. Entonces me insultó, prendió la moto y se fue, la guardó y luego vino a agredirme y a quitarme los documentos”, narró el hombre.

El agente apuntó que el enojado conductor no solo le intentó quitar sus documentos al guarda, sino que también trató de arrebatarle el radioteléfono y su comparendera electrónica. Al infractor se unió en la agresión otro hombre del gimnasio quien agredió físicamente al guarda, pese a que a escasos metros de allí hay un CAI de la Policía.

“Yo pedí apoyo, y cuando ellos escucharon, las sirenas comenzaron a correr. Cuando llegaron la policía y los compañeros, ya se habían ido. Pero él dejó los documentos y se logró identificar. Ya se le puso la denuncia por agresión a servidor público”.

Por fortuna, el agente no sufrió lesiones que requirieran atención médica y hoy se reintegró a las muchas veces mal agradecida labor.