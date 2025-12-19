x

¿Advertencia? El pedido puntual del Fenerbahçe para Durán: “controla tu temperamento”

Desde las directivas del club turco le enviaron un mensaje directo al joven delantero colombiano con el fin de mantener el orden dentro del equipo. Esto tras una acción con el entrenador que no cayó muy bien.

  • El delantero colombiano, Jhon Jader Durán, de 22 años, en medio de un partido con el Fenerbahçe, por lo que le pidieron “controlar” su temperamento. FOTO: Tomada de redes sociales Fenerbahçe SK
  • Durán celebrando un gol con el equipo turco. FOTO: Tomada de redes sociales Fenerbahçe SK
  • Sadettin Saran, directivo del Fenerbahçe. FOTO: Tomada de redes sociales Fenerbahçe SK
Juan Pablo Álvarez Muñoz
19 de diciembre de 2025
La gestión del temperamento del delantero colombiano, Jhon Jader Durán, de 22 años, ha pasado de ser una preocupación interna a un asunto prioritario para la dirigencia del Fenerbahçe.

El club turco, encabezado por su presidente Sadettin Saran, ha decidido intervenir directamente tras los recientes gestos de desaprobación del delantero colombiano hacia el cuerpo técnico de Domenico Tedesco.

Durán celebrando un gol con el equipo turco. FOTO: Tomada de redes sociales Fenerbahçe SK
Una advertencia directa de la directiva

A pesar del respaldo que Sadettin Saran ha brindado al atacante desde su llegada, el directivo optó por convocar una reunión junto al cuerpo técnico para delimitar las conductas permitidas dentro del plantel.

El mensaje transmitido a Durán durante este encuentro fue determinante para el futuro inmediato del jugador en la institución: “Es natural que quieras jugar. Sin embargo, debes controlar tu temperamento, controla tu temperamento, de lo contrario perjudicarás al equipo. Tienes que mantener la calma”, detalló.

Sadettin Saran, directivo del Fenerbahçe. FOTO: Tomada de redes sociales Fenerbahçe SK
Esta intervención surgió tras el último incidente ocurrido frente al Konyaspor, donde el futbolista se negó a estrechar la mano del entrenador al ser sustituido. Acción que quedo completamente evidente a nivel mundial.

Si bien un sector de la opinión pública atribuyó su reacción a la frustración por no marcar, la directiva busca frenar un comportamiento que ya ha generado fricciones en sus etapas previas en la MLS, el Aston Villa y Arabia.

Historial disciplinario y fricciones recientes: el panorama deportivo inmediato

Las estadísticas de Durán reflejan una tendencia que el Fenerbahçe intenta corregir. En sus 209 partidos como profesional, el colombiano ha sido expulsado en cinco ocasiones. La más reciente con el club de Estambul ocurrió el pasado 27 de noviembre en la Europa League ante el Ferencvaros.

En el aspecto deportivo, el delantero atraviesa una sequía goleadora desde el 1 de diciembre, fecha en la que anotó el tanto del empate frente al Galatasaray. Desde entonces, la atención se ha desplazado de su rendimiento técnico a su actitud en el banquillo y las zonas de tránsito del estadio.

El compromiso más cercano para el equipo será este sábado 20 de diciembre a las 9:00 a.m., cuando visiten al Eyüpspor por la jornada 17 de la Superliga de Turquía. Se prevé que Tedesco mantenga a Durán en la formación titular para este encuentro clave.

Actualmente, el Fenerbahçe ocupa la segunda posición con 36 puntos, situándose a tres unidades del líder, el Galatasaray.

