Medellín vive diversa, el festival contra las violencias y las discriminaciones

El 28 de junio, la Marcha LGBTIQ+ de Medellín recorrerá la avenida Oriental desde el sector de Barbacoas hasta la glorieta de San Diego, continuará por la avenida 33 y finalizará en el Parque de las Luces. La movilización hace parte de la programación del Festival Medellín Vive Diversa 2026 y espera reunir a más de 120.000 personas. Siga leyendo: Cada 32 horas asesinan a una persona LGBTIQ+ en Colombia: estas son las leyes ignoradas y la impunidad que las rodea La jornada comenzará desde las 9:00 de la mañana con actividades en Barbacoas, uno de los lugares de referencia para la población LGBTIQ+ en Medellín. Allí se instalarán espacios de emprendimiento, un mercadillo diverso y presentaciones artísticas. La marcha iniciará oficialmente a las 2:00 de la tarde y concluirá entre las 5:00 y las 6:00 de la tarde en el centro de la ciudad. Al finalizar el recorrido, el Parque de las Luces será escenario de una programación cultural que incluirá conciertos, presentaciones de cantautores, agrupaciones musicales, DJ y espectáculos electrónicos hasta las 11:00 de la noche. La movilización es organizada por la Corporación Stonewall, la Alianza Social LGBTIQ+ de Antioquia y el Voluntariado Diverso, en articulación con más de 60 organizaciones, colectivos, comerciantes, instituciones y aliados de la ciudad. Robert Andrés Plata Córdoba, consejero distrital de juventud y codirector de la Alianza Social LGBTIQ+ de Antioquia, le explicó a EL COLOMBIANO que la edición de este año estará centrada en el concepto “Orgullo para toda la vida”. La temática busca reconocer la trayectoria de las personas mayores que participaron en las primeras luchas por el reconocimiento de derechos y la visibilidad de estas comunidades.

Los organizadores esperan superar la asistencia registrada en 2025, cuando participaron cerca de 110.000 personas. La meta para este año es alcanzar o sobrepasar los 120.000 asistentes. Además de la celebración y la visibilidad de la diversidad sexual y de género, el festival también busca llamar la atención sobre las situaciones de violencia que continúan afectando a esta población. De acuerdo con Plata, las organizaciones sociales siguen registrando casos de violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+, especialmente contra mujeres trans. Según indicó, los hechos se presentan en Medellín y en otros municipios del área metropolitana y están relacionados con dinámicas de exclusión y control territorial ejercidas por estructuras criminales. Las organizaciones identifican que algunos de los sectores donde más se reportan estos casos corresponden a zonas periféricas de Medellín, especialmente en las comunas del nororiente, en el centro de la ciudad, donde viven y trabajan numerosas mujeres trans.

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