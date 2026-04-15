Alerta en Antioquia: líderes municipales evitan liderar las JAC y estas serían las razones

Ad portas de una nueva jornada electoral comunal en Antioquia que tendrá lugar a finales de abril, la Fundación Sumapaz emitió un comunicado de alerta por el posible escenario de riesgo al que podrían verse expuestos múltiples líderes municipales y asociaciones comunitarias del departamento.

En el texto que publicaron este miércoles 15 de abril, señalan que si bien no se trata de un “documento reactivo frente a hechos ya consumados”, sí es fundamental realizar una advertencia al Estado, con el fin de identificar y prevenir las acciones que puedan vulnerar los derechos humanos y atentar contra la seguridad de las personas y poblaciones que hacen parte de los procesos electorales.

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Uno de los puntos en los que más hace hincapié Sumapaz es en la violencia de la que líderes sociales en Antioquia son víctimas, pues de 207 casos de agresiones a líderes en 2024 se pasó a 225 reportes en 2025, de los cuales cerca de un 80% fueron en contra de líderes comunales.

Así las cosas, la fundación señala que producto de la disputa entre estructuras delincuenciales por territorio, rentas ilegales, minería ilícita entre otros, los campesinos que aspiran a ser presidentes de las Juntas de Acción Comunal en sus municipios viven sumidos en el temor, y prefieren abstenerse de participar en procesos electorales para proteger su vida y la de sus familias, dado que por su rol están expuestos a múltiples amenazas y señalamientos.

“El riesgo al que están expuestos los líderes comunales no puede entenderse únicamente en función de las amenazas directas, sino que debe analizarse en relación a las condiciones estructurales que incrementan su vulnerabilidad. Entre esas se encuentra la débil presencia institucional en zonas rurales y periferias urbanas”, precisó Sumapaz en su comunicado oficial.