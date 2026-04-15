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Alerta en Antioquia: líderes municipales evitan liderar las JAC y estas serían las razones

De acuerdo con la Fundación Sumapaz, el asedio de grupos ilegales es uno de los principales motivos para que los campesinos desistan de sus intenciones.

  • Imagen de referencia de una manifestación por el asesinato de líderes sociales en Colombia. FOTO COLPRENSA.
    Imagen de referencia de una manifestación por el asesinato de líderes sociales en Colombia. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
15 de abril de 2026
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Ad portas de una nueva jornada electoral comunal en Antioquia que tendrá lugar a finales de abril, la Fundación Sumapaz emitió un comunicado de alerta por el posible escenario de riesgo al que podrían verse expuestos múltiples líderes municipales y asociaciones comunitarias del departamento.

En el texto que publicaron este miércoles 15 de abril, señalan que si bien no se trata de un “documento reactivo frente a hechos ya consumados”, sí es fundamental realizar una advertencia al Estado, con el fin de identificar y prevenir las acciones que puedan vulnerar los derechos humanos y atentar contra la seguridad de las personas y poblaciones que hacen parte de los procesos electorales.

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Uno de los puntos en los que más hace hincapié Sumapaz es en la violencia de la que líderes sociales en Antioquia son víctimas, pues de 207 casos de agresiones a líderes en 2024 se pasó a 225 reportes en 2025, de los cuales cerca de un 80% fueron en contra de líderes comunales.

Así las cosas, la fundación señala que producto de la disputa entre estructuras delincuenciales por territorio, rentas ilegales, minería ilícita entre otros, los campesinos que aspiran a ser presidentes de las Juntas de Acción Comunal en sus municipios viven sumidos en el temor, y prefieren abstenerse de participar en procesos electorales para proteger su vida y la de sus familias, dado que por su rol están expuestos a múltiples amenazas y señalamientos.

“El riesgo al que están expuestos los líderes comunales no puede entenderse únicamente en función de las amenazas directas, sino que debe analizarse en relación a las condiciones estructurales que incrementan su vulnerabilidad. Entre esas se encuentra la débil presencia institucional en zonas rurales y periferias urbanas”, precisó Sumapaz en su comunicado oficial.

A su vez, entre las amenazas más graves que puede recibir un líder campesino según la fundación, está la advertencia de muerte y el desplazamiento forzado, dos razones más que preocupantes para que a hoy, días antes de la jornada electoral comunal 2026, muchos opten por no postularse a las presidencias de las juntas.

Dada la importancia que tienen las JAC en los diferentes territorios del departamento, de acuerdo con Sumapaz, los grupos delincuenciales muestran un interés particular en las mismas, y desde su ilegalidad buscan alternativas para seguir expandiendo su control en las zonas más críticas y menos protegidas por las autoridades.

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“La disputa por el control de las Juntas de Acción Comunal se intensifica debido a la importancia de estas organizaciones en la gestión de recursos y en la representación de intereses comunitarios. En este contexto, los actores armados ilegales pueden buscar cooptar las juntas, influir en sus decisiones o utilizarlas como mecanismos de legitimación de su presencia en el territorio”, agregó.

A modo de conclusión, la Fundación Sumapaz hizo un llamado, en primer lugar, al Estado, seguido de una petición a la Fuerza Pública, a la Defensoría del Pueblo, a la Unidad Nacional de Protección y a las autoridades departamentales y municipales, para que desde sus capacidades y competencias brinden todas las medidas de seguridad necesarias durante el proceso electoral comunal venidero, para que así las elecciones puedan llevarse a cabo de manera exitosa y sobre todo, segura.

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