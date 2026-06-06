El mandamiento olvidado del gran Diego Calle Restrepo

Don Diego Calle Restrepo tuvo una vida prolífica. En el mundo público, diplomático y empresarial se le recuerda, sobre todo, por el salto que produjo su gestión en las Empresas Públicas de Medellín y por sus versos, en especial las loas al aguardiente. Nos legó un mandamiento esencial para una sociedad en la que la honradez se ha relativizado como valor.
Nació en Ciudad Bolívar, Suroeste de Antioquia, el 18 de julio de 1926. Diez años después de que falleciera en 1985, su esposa Marta López de Calle escribió una semblanza, muy completa, amorosa y sincera, en la que repasa su vida y en la que incluye, como anexo, sus escritos en verso.
Es un texto publicado por las Empresas Públicas de Medellín del se toman apartes en este artículo.
Don Diego, nacido en la provincia, como se suele decir, se hizo a pulso. Estudió primero en una escuela rural y luego en el Colegio San José del Citará, en Ciudad Bolívar. Su padre Conrado invirtió su patrimonio para educar a sus hijos trasladándose a Medellín. Él terminó su bachillerato en el Liceo de la Universidad de Antioquia en 1944 y luego estudió ciencias económicas en la misma universidad, en donde también trabajó como secretario de la facultad para “sustentar sus estudios y su bohemia”.
Se describió en sus escritos de joven como mono, feo, desmirriado, pecoso, flaco y dicharachoso, pero afortunado porque “agarraba más que la cera”. A pesar del autorretrato, la gente lo recuerda como un hombre apuesto que completaba, a veces, su vestido elegante con sombrero. Habrá que decir que además tenía una gran inteligencia, arraigo a su cultura natal y gran sensibilidad social.
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Estudió becado, entre 1950 y 1951, en la North Western University en Illions, Estados Unidos. De regreso a Medellín trabajó en gremios de comerciantes e industriales y en el sector privado.
Se casó en 1956 con su prima Marta López y tuvieron cuatro hijos: Andrés, Rafael, Clara Elsa y Ana María. De jóvenes compartían tiempo en La Liboriana, la cuenca de Salgar que tanta riqueza e historia produjo, en donde ambos visitaban familiares. Allí conocieron a Fabio Ochoa Restrepo y a Alberto Uribe Sierra, con quienes mantuvieron una relación cercana cuando ya vivían en Medellín. Fue en ese tiempo, viendo a los ejemplares Monarca y Cometa, que Don Diego se aficionó a los caballos.
Calle Restrepo tuvo la faceta de versista muy común en el Suroeste; escribió canciones y décimas, algunas de ellas con estilo de picaresca. Se amparó en Ñito Restrepo, su pariente, uno de los creadores de la trova paisa, para afirmar que el licor y el juego forman parte del folclor antioqueño. Se vinculó al ambiente bohemio de Medellín donde se hizo amigo de compositores como Tartarín Moreira, Carlos Vieco y Manuel Ruiz (Blumen), quienes musicalizaron algunas de sus letras.
En la cultura popular, Don Diego trascendió por sus décimas al aguardiente, que escribió lleno de nostalgia, a sus 24 años, cuando estudiaba en Estados Unidos.
No hallo en la existencia halago ni fuerzas para luchar, cuando no puedo gozar la satisfacción de un trago; para hablar me siento gago, para ver me falta un ojo, para andar me siento cojo, y hasta pienso en mi aflicción que si no estoy copetón, no debo llamarme “rojo”.