La exótica arma de fuego que le cogieron al cabecilla ecuatoriano detenido en La Estrella, Antioquia

Se conocieron nuevos detalles tras la captura de alias Fénix, cabecilla de la banda Los Tiguerones, una de las más peligrosas de Ecuador. Dentro de una urbanización de La Estrella, Valle de Aburrá, las autoridades encontraron una exótica arma de fuego, la cual habría sido personalizada por este hombre y sería utilizada para su protección en sus movimientos tanto en Ecuador como en Colombia.
Según conoció EL COLOMBIANO, Marlon Andrés Valencia Espinosa, nombre de pila de este cabecilla, las autoridades le encontraron una pistola 9 milímetros con 80 municiones. Pero esta no era un arma cualquiera, puesto que tenía detalles muy particulares que daban a conocer que era la de alias Fénix, haciendo gala de su relevancia criminal.
