La exótica arma de fuego que le cogieron al cabecilla ecuatoriano detenido en La Estrella, Antioquia

Se conocieron nuevos detalles tras la captura de alias Fénix, cabecilla de la banda Los Tiguerones, una de las más peligrosas de Ecuador. Dentro de una urbanización de La Estrella, Valle de Aburrá, las autoridades encontraron una exótica arma de fuego, la cual habría sido personalizada por este hombre y sería utilizada para su protección en sus movimientos tanto en Ecuador como en Colombia. Según conoció EL COLOMBIANO, Marlon Andrés Valencia Espinosa, nombre de pila de este cabecilla, las autoridades le encontraron una pistola 9 milímetros con 80 municiones. Pero esta no era un arma cualquiera, puesto que tenía detalles muy particulares que daban a conocer que era la de alias Fénix, haciendo gala de su relevancia criminal. En contexto: Capturaron en una urbanización de La Estrella, Antioquia, a un cabecilla criminal de Ecuador

Lo primero es que estaba pintada de blanco y sobre esta tenía un sublimado de una selva. Además, sus proveedores también tenían una característica particular, ya que estos eran transparentes, lo que permitía ver cuántas balas tenía disponible y estaban estructurados como si fueran dos proveedores, para aumentar la capacidad de disparos en caso de un enfrentamiento.

Además de esta exótica arma de fuego, los agentes de la Policía de Colombia y Ecuador le encontraron cuatro teléfonos celulares, los cuales usaba para comunicarse en ambos países. Incluso, de acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades, tendría contactos con el Clan del Golfo para establecer alianzas transnacionales.

Marlon Andrés Valencia Espínosa, alias Fénix, está a la espera de todos los trámites para ser trasladado a Ecuador y ser judicializado por los delitos cometidos en el vecino país. En Colombia no contaría con procesos abiertos. FOTO: MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR

Valencia Espinosa llevaba siete meses dentro de esta vivienda del sur del área metropolitana de Medellín, donde vivía con su esposa, una colombiana con la cual se casó y tuvo un hijo que en la actualidad tiene un año. Además, en Colombia tuvo otra relación en Pereira, donde también dejó otro hijo de unos tres años. Le puede interesar: Asesinaron a un presunto narco albanés en El Poblado (Medellín) y ya capturaron a los presuntos asesinos La detención de este peligroso cabecilla ecuatoriano se produjo en la madrugada del pasado miércoles en la calle 77 sur con la carrera 54, dentro de la Urbanización Alabama. Sin embargo, para los vigilantes, la administración y demás personas que no lo conocían de lleno, era Ezequiel David Angulos Reascos, de nacionalidad colombiana, identidad que usaba para evadir a las autoridades que lo estaban buscando.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, indicó que este hombre era un objetivo de alto valor y estaba prófugo de la justicia ecuatoriana desde mayo de 2022, cuando se escapó de la cárcel de Santo Domingo, al occidente de Quito. Estaba purgando una condena de 25 años de prisión por hurto calificado, tentativa de homicidio e intento de ingresar elementos prohibidos a prisión.

Alias Fénix se estaba ocultando en este conjunto residencial del municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá. Foto: Cortesía

El cabecilla capturado en La Estrella había tomado el liderazgo de esta estructura luego de la captura de William Joffre Alcivar Bautista, alias Negro Willy, el 24 de octubre de 2024 en Tarragona, España, donde estaba residiendo y coordinaba todos los movimientos criminales de este grupo criminal en el viejo continente.

