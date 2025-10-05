Asesinaron a un presunto narco albanés en El Poblado (Medellín) y ya capturaron a los presuntos asesinos

Un nuevo ataque sicarial ocurrió en la tarde de este domingo en Medellín. Los hechos ocurrieron en una calle aledaña al centro comercial Santa Fe, en El Poblado, comuna 14. El secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía, informó que la víctima es un hombre que tenía en su posesión documentos ecuatorianos, pero que además era de nacionalidad albanesa. Entérese: Judicializan a presuntos asesinos de Daniel Atehortúa, hallado envuelto en cobijas en Rionegro Además, señaló que el homicida, quien se desplazaba en motocicleta, fue capturado en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, y tanto la motocicleta como el arma de fuego con la que habría cometido el homicidio fueron incautados. “Los móviles y detalles del caso están siendo verificados en este momento en el marco de la investigación adelantada por las autoridades”, indicó Villa Mejía.

En el ataque sicarial, una mujer, quien acompañaba al albanés, resultó herida. Según ha trascendido el nombre de la víctima es Artur Tucci, nacido en Albania hace 44 años pero con cédula ecuatoriana.

Investigaciones de InSight Crime indican que las redes albanesas son un actor clave en el narcotráfico en América Latina, utilizando a Ecuador como base principal para sus operaciones transatlánticas. Estos grupos criminales balcánicos han enviado emisarios a Sudamérica para negociar directamente con los productores de cocaína (como disidentes de las Farc o Los Urabeños en Colombia) con el fin de asegurar el precio al por mayor más bajo posible. Siga leyendo: ¿Qué hacía en Antioquia el capo ecuatoriano que fue abatido en Rionegro? Este posicionamiento estratégico les ha permitido convertirse en grandes beneficiarios del auge de la producción de cocaína en Latinoamérica, comprando la droga por aproximadamente US$2.000 a US$4.000 el kilo y revendiéndola en Europa por US$30.000 a US$40.000. Aunque a menudo se les llama “mafia albanesa,” son redes descentralizadas, como “Kompania Bello,” cuyo objetivo principal en Ecuador es negociar acuerdos, subcontratar el transporte de los envíos a grupos ecuatorianos, y lavar dinero mediante la adquisición de empresas fachada de exportación e importación, especialmente en el puerto de Guayaquil.

Hombre capturado por el homicidio del albanés en El Poblado. FOTO: POLICÍA MEVAL