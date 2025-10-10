x

Persecución en Turbo: Policía interceptó a cuatro presuntos ladrones con $80 millones en objetos y joyas

Los sospechosos son señalados de asaltar una casa en Apartadó y huir en una camioneta.

  Los sospechosos fueron interceptados por la Policía cuando se desplazaban en un vehículo. FOTOS: Cortesía Departamento Policía Urabá
El Colombiano
10 de octubre de 2025
bookmark

En una redada relámpago, agentes de la Policía en Urabá interceptaron a cuatro personas señaladas de asaltar una casa en Apartadó y llevarse consigo objetos valiosos por más de $80 millones.

El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento de Policía Urabá, contó que el operativo fue coordinado desde la central de radio de la institución en esa subregión, luego de que las autoridades fueran alertadas de la presencia de los sospechosos en el sector El Porvenir, en el vecino municipio de Turbo.

En cuestión de minutos, la Policía armó un gran operativo para rodear a un vehículo en el que se desplazaban los presuntos ladrones, que contó con la participación de efectivos del Grupo de Operaciones Especiales y de Tránsito y Transporte.

A través de un plan candado, los sospechosos fueron interceptados cuando iban por la vía entre Apartadó y Turbo.

“Gracias a la rápida acción de la central de radio, que fue alertada sobre un hurto a una residencia en el municipio de Apartadó y proporcionó detalles sobre el vehículo en el que se desplazaban los sospechosos, de manera inmediata realizamos un plan candado en el eje vial de la subregión logrando ubicar e interceptar el vehículo con nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte en la vía que comunica al municipio de Apartadó con Turbo”, explicó Cepeda Sanabria.

Además de la captura de las cuatro personas en flagrancia, todas con cédulas de Bogotá, los policías inspeccionaron el vehículo y se encontraron más de $80 millones en objetos de valor.

Entre los más llamativos, se encontraban 20 relojes de diversas marcas, tres parlantes marca Bose, cinco gafas, una cámara profesional y joyas.

En este último grupo, la Policía destacó haber recuperado 23 anillos, ocho manillas, seis dijes, siete cadenas y 36 pares de aretes de oro y plata.

Finalmente, el comandante de la Policía señaló que los cuatro implicados quedaron a disposición de la Fiscalía, ente que los presentará ante un juez que respondan por el caso.

“Es de anotar que dos de los capturados presentan antecedentes judiciales por los delitos de hurto, homicidio, hurto calificado y agravado, hurto simple y receptación”, agregó el coronel.

