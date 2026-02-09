Chicho Arango está listo para debutar con Nacional: ¿cuándo y dónde será su estreno?

La ilusión que durante años acompañó a Cristian “Chicho” Arango y a la hinchada de Atlético Nacional está a solo horas de convertirse en realidad. Este jueves, a partir de las 8:30 de la noche, el delantero podría disputar su primer partido oficial con la camiseta verdolaga cuando el equipo antioqueño reciba a Fortaleza en el estadio Atanasio Girardot, un escenario que promete vivir una noche especial.
Lo que durante mucho tiempo fue solo un deseo expresado en entrevistas y redes sociales hoy es un hecho concreto. Arango, quien nunca ocultó su sueño de jugar en Nacional, finalmente está habilitado para debutar. El club confirmó este lunes que toda la documentación quedó en regla, por lo que el atacante ya puede ser tenido en cuenta por el técnico Diego Arias para integrar la convocatoria.