¿En busca de culpables por inundaciones? Mientras Petro arremete contra hidroeléctricas, congresistas y magistrados, le recuerdan escándalos de la UNGRD

Como una forma de responder a la grave situación que se vive en los departamentos de Sucre, Bolívar, Chocó, Antioquia y, el más afectado, Córdoba, el presidente Gustavo Petro ha recurrido a un ataque contra las hidroeléctricas y a congresistas y magistrados que se opusieron a la ley de financiamiento y el decreto de emergencia económica. Pese a esta postura del mandatario, en las redes le han recordado los diversos escándalos que en su período se han dado relacionados con la Unidad Nacional de Gestión para Riesgos de Desastres (UNGRD), pues es esta la institución destinada a implementar las políticas de prevención y las respuestas a emergencias para la protección de la población. Lea también: Los 9 congresistas que podrían ser sancionados con “muerte política” por el caso de corrupción en la UNGRD Entre quienes han llamado la atención por este tipo de acciones está el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien cuestionó a quienes han dirigido esta institución. “El gobierno Petro se robó la plata de la UNGRD. La corrupción fue dirigida por exguerrilleros del M-19 para comprar congresistas y así poder aprobar la reforma pensional”, escribió Briceño, agregando que ese mismo gobierno “busca culpables por las graves inundaciones en el país. Bellacos”.

Por otro lado, el Partido Cambio Radical invitó al presidente a liderar una respuesta a los damnificados más que a convertir la tragedia en una “pelea política”. “Petro vuelve al libreto de buscar culpables: ahora son el Congreso, las hidroeléctricas y hasta la Corte. Esto lo que necesita es una respuesta humanitaria, no convertir la tragedia en pelea política y fiscal. Insinúa que sin reforma tributaria no hay cómo atender la emergencia: mezclar dolor con “caja” es una salida fácil. Y si hablamos de plata y emergencias, el país no olvida el escándalo de la UNGRD y los exministros detenidos señalados de corrupción. Aquí no hay espacio para el show ni la politiquería”, posteó la colectividad en sus perfiles oficiales.

Una de las respuesta directas al jefe de Estado fue la de la senadora María Fernanda Cabal, quien contestó a un trino del presidente que afirmaba que Olmedo López, uno de los condenados por escándalos de corrupción en esa entidad, “se aprovechó de la mafia que ya existía”. “Petro, Olmedo López no fue un infiltrado, fue su camarada, su ficha en la UNGRD. Hoy intenta lavarse las manos culpando a la prensa y a gobiernos anteriores, pero la verdad es que ustedes son responsables del robo del siglo”, escribió la congresista del Centro Democrático, señalando que “se robaron más de 1,7 billones de pesos y ahora buscan chivos expiatorios para no asumir la responsabilidad de lo que hicieron”.

Estas respuestas surgen debido a los últimos pronunciamientos del presidente, quien ha usado sus redes para mencionar a quienes él considera los culpables de la trágica situación que viven algunos colombianos por culpa de las lluvias.

Una de esas es en alusión a quienes no aprobaron la reforma tributaria presentada a finales del 2025, además de la reciente suspensión del decreto de emergencia económica. “Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del Estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo”, expresó el mandatario en su cuenta de X, calificando de “irracional” a un magistrado de Córdoba que pidió suspender la emergencia económica.

Sin embargo, previo a este señalamiento, ya el mandatario había lanzado su ataque contra dos hidroeléctricas de la zona: Urrá e Hidroituango. En contexto: Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano “De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escacez de gas (sic)”, arremetió desde su cuenta de X. Así mismo, el jefe de Estado aseguró que en la región había abundancia de agua y “ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina”.