Pese a protestas, oficinas de la Alpujarra siguen funcionando

Sin acceso a ciudadanos permanece este miércoles el Palacio de Justicia de Medellín, mientras los empleados de la Rama Judicial agremiados en Asonal Judicial adelantan una protesta pacífica en el marco del paro nacional.

No obstante, funcionarios de seguridad de la Alpujarra confirmaron que las oficinas de atención a usuarios de la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y la Personería de Medellín siguen prestando servicio con normalidad.

Lea: Estas son las marchas convocadas para este miércoles en Medellín

EL COLOMBIANO pudo constatar que la primera protesta del día, convocada para las 9:00 a.m. en la plazoleta de La Alpujarra no se realizó, pues al parecer los convocantes no contaban con autorización para tal concentración.

Los empleados de Asonal entregaron una ofrenda floral en memoria del estudiante Dilan Cruz, quien murió luego de recibir en la cabeza el impacto de una recalzada (balines envueltos en trozos de tela).

“Estamos muy afectados con la reforma tributaria. A nosotros prácticamente el Estado se nos está quedando con dos meses de salarios en impuestos y no estamos de acuerdo con eso”, dijo una de las empleadas de la Rama, que hace parte de las concentraciones.

El coronel Iván Santamaría, comandante operativo de la Policía Metropolitana, recomendó a los marchantes que “actúen de manera pacífica y al terminar regresen a sus casas, para evitar ser instrumentalizados para realizar actos vandálicos.