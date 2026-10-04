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“Bajo su esquema de corrupción yo no trabajo”: duro mensaje de De la Espriella a alcalde de Sincelejo

El jefe de Estado estuvo liderando un consejo de seguridad con la cúpula militar y de la Policía en Sincelejo, Sucre. Allí se encontró con el alcalde Yahir Acuña y le expresó directamente sus reparos.

  • Mirando a los ojos al alcalde de Sincelejo, el presidente Abelardo de la Espriella le dijo directamente sus reparos. FOTOS: Capturas de video
    Mirando a los ojos al alcalde de Sincelejo, el presidente Abelardo de la Espriella le dijo directamente sus reparos. FOTOS: Capturas de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El presidente Abelardo de la Espriella se despachó con fuerza contra Yahir Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo, en Sucre, a quien le manifestó que conoce sus antecedentes y que no “le quitará los ojos de encima”.

“Se lo digo a todos los servidores públicos y a Yahir Acuña en particular: se acabó la política de siempre. Conmigo las cosas son diferentes”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

Lea también: “Se quiere atornillar con corrupción y politiquería”: De la Espriella lanzó duro mensaje al rector de la Universidad de Córdoba

De la Espriella recalcó que no es político, pero que sí está dispuesto a combatir la corrupción entre los servidores públicos, también con el acompañamiento de la Fuerza Pública.

“Los recursos públicos son sagrados. Cada peso que pertenece a los colombianos será cuidado con rigor y llegará a donde tiene que llegar: a las obras, a las soluciones y al ciudadano. Que no quede ninguna duda: no voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo”, añadió en su escrito.

Sobre Acuña Cardales pesan varias investigaciones, pero dos de gran relevancia. La primera está relacionada con un presunto enriquecimiento ilícito de servidor público, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo citara a indagatoria en junio de 2026.

Al parecer, el alcalde habría registrado un incremento patrimonial injustificado entre 2010 y 2018, cuando se desempeñaba como representante a la Cámara.

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La segunda está a cargo de la Procuraduría General de la Nación, luego de que este organismo abriera una indagación previa en noviembre de 2025 contra el alcalde por posibles irregularidades en el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Usted tiene un video en el que indica cómo robarse el PAE y, además de eso, está llamado a juicio en la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito. Yo no sé, alcalde, si usted cree que conmigo las cosas son iguales... pues está muy equivocado. Conmigo las cosas son diferentes. Así que vamos a ver qué hacemos con Sincelejo, pero bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo”, le dijo De la Espriella, mirando a los ojos al alcalde Acuña, durante un encuentro.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Yahir Acuña fue citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia?
Yahir Acuña fue citado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por una investigación relacionada con un presunto enriquecimiento ilícito de servidor público. Según la noticia, el caso se refiere a un posible incremento patrimonial injustificado registrado entre 2010 y 2018, cuando Acuña era representante a la Cámara.
¿De qué se acusa a Yahir Acuña en la investigación por enriquecimiento ilícito?
La investigación busca establecer si hubo un incremento patrimonial injustificado entre 2010 y 2018.
¿Qué investigación adelanta la Procuraduría contra Yahir Acuña?
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa en noviembre de 2025 por posibles irregularidades en el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Sincelejo.
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