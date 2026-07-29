Antioquia le pedirá al gobierno de De la Espriella que le ceda las carreteras que tiene el Invías

El Departamento de Antioquia le volvió a pedir al Gobierno Nacional que las vías que hoy están en manos del Instituto Nacional de Vías (Invías) sean cedidas a la región. La solicitud se produjo en medio de la incertidumbre por el final de la concesión de Devimed este viernes 31 de julio, que le entregará a ese instituto el manejo completo de la autopista Medellín - Bogotá en el departamento. Temiendo que la crisis que ya aqueja al tramo en calzada sencilla se extienda a todo el corredor, la Gobernación de Antioquia alzó la mano y pidió hacerse cargo de su mantenimiento. Le puede interesar: Solo el 4,7% de los peajes del Invías se quedan en Antioquia; ¿qué está haciendo el gobierno Petro con la plata? “Hay preocupación por la terminación del contrato de la concesión vial que operó por cerca de dos décadas algunas de las vías del Oriente del departamento. Ahora el Invías asumirá la administración de estos corredores con sus peajes y ya vimos lo que infortunadamente ocurrió con el tramo vial que va desde El Santuario hasta Caño Alegre”, advirtió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. “El instituto, que se ha comprometido también con una transición ágil para el pago electrónico de los peajes, debe actuar con prontitud. El Gobierno de Antioquia estará vigilante y a la espera para honrar estos nuevos compromisos. Además, al nuevo gobierno, le hemos pedido que nos ceda los tramos viales a cargo del Invías en Antioquia para ser nosotros los que tengamos ocasión de responderle a nuestros paisanos”, añadió el mandatario seccional.

Un pulso de varios años

La idea de que la Nación le entregue los corredores que opera el Invías al departamento no es nueva. Poco después de renunciar a su cargo, el exsecretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, señaló que Antioquia había elevado una solicitud para asumir la operación de por lo menos 11 tramos viales, en los que el común denominador es la falta de mantenimiento por parte de la Nación. El ejemplo más crítico es precisamente la autopista Medellín - Bogotá, cuyo tramo entre el municipio de Santuario y el sector de Caño Alegre fue entregado por Devimed al Invías el 8 de agosto de 2018, entrando en una grave crisis que ha causado fuertes reparos de la comunidad y de las agremiaciones de transportadores. En contexto: Más de 100 huecos volvieron intransitable la autopista Medellín-Bogotá en Antioquia Tal como lo documentó este diario en julio de 2024, por dicho tramo se contaban más de 100 huecos, que, según los transportadores, son los causantes de accidentes, daños en vehículos y hasta vidas perdidas. “La vía quedó abandonada desde que Invías se hizo cargo. Cuando estaba Devimed, se mantenía perfecta y no tenía problemas de huecos. Ahora, cada rato vemos carros con las llantas estalladas y hasta muertos que iban en motocicleta”, expresó en aquel entonces Mauricio Gómez, administrador de un restaurante en Cocorná. El exsecretario Gallón recordó que en la década de 1990, cuando se estructuró el plan para ampliar a doble calzada un tramo de la autopista, la vía estaba a cargo de la Gobernación y esta decidió entregarla para que desde el gobierno central pudiera sacarse adelante la obra. Pese a que las obras pudieron realizarse, ahora el dolor de cabeza para el departamento es un mantenimiento por el que poco se responde.

El tema no se reduce a la autopista Medellín - Bogotá. Otras vías de importancia nacional que están en manos del Invías como la Necoclí - Arboletes se han convertido también en un problema de grandes proporciones. El problema de raíz, según han advertido desde hace varios años agremiaciones como la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Antioquia, es que pese a que Antioquia es una especie de ‘gallina de los huevos de oro’ para el presupuesto del Invías por cuenta del recaudo de peajes, los recursos no son invertidos en el departamento. A mediados de 2025, la CCI señaló que entre 2023 y 2024 el Gobierno Nacional había recaudado en Antioquia por lo menos $214.321 millones de los peajes de Cocorná y Puerto Triunfo (de la Autopista Medellín - Bogotá) y Los Llanos y Tarazá (de la Troncal de Occidente), pero apenas el 4,7% había sido destinado a inversiones en esas mismas vías para mantenerlas en óptimas condiciones. Lea además: ¿A dónde va la plata de los peajes? Alertan desvíos de recursos y deterioro del 60% de las vías a cargo del Estado Expertos del sector cuestionaron que, a pesar de que leyes como la 105 de 1993 y la 2276 de 2022 establecen que los recursos provenientes de los peajes del Invías deben invertirse como mínimo en un 50% en su zona de influencia y que esos mismos dineros deben beneficiar al departamento en el que se recaudan, en Antioquia la plata no se ve. Según datos del mismo Gobierno Nacional, para mediados de 2024 apenas un 18% de la vía Santuario - Caño Alegre estaba en buen estado, un 27% se catalogaba como en estado regular y el 55% directamente en mal estado. Regresando a la autopista Medellín - Bogotá, el exsecretario Gallón planteó que, dado que la vía ya le pertenecía a Antioquia en la década de 1990, lo lógico es que su manejo regresara nuevamente a manos de la región. “Esas vías en 1995 eran de la Gobernación de Antioquia y en un acuerdo con el Gobierno Nacional para que sacara la concesión Devimed nosotros las cedimos. Viendo que eso va a quedar en un caos, porque cuando las vías las toma el Invías se deterioran mucho, dijimos venga, pidámosle la vía en una carta. Hace tres meses la enviamos y ya hemos hecho dos mesas de trabajo”, expresó Gallón. En el listado, la Gobernación también incluyó la vía entre los municipios de La Unión y Sonsón, la vía entre Necoclí y Arboletes, entre otras. En medio del cambio de gobierno, se espera que la solicitud de fondo quede en manos de la administración entrante de Abelardo de la Espriella, quien deberá definir si esos corredores siguen siendo manejados desde el Gobierno Nacional o su operación se descentraliza como lo pide Antioquia.

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