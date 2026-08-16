En 10 años habría más mayores que jóvenes en Antioquia, según estudio

Antioquia está entrando en una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia. El departamento, que hoy alberga cerca de 1,1 millones de personas mayores de 60 años, tendrá en 2042 cerca de 1,66 millones de adultos mayores, un crecimiento que obligará a replantear desde las políticas públicas hasta la forma en que las familias, las empresas y las instituciones responden al envejecimiento de la población. Esa es una de las principales conclusiones del informe “¿Cómo va la calidad de vida de los adultos mayores en Medellín y Antioquia?”, presentado por Antioquia Cómo Vamos y Medellín Cómo Vamos, el cual advierte que el envejecimiento es una realidad que avanza más rápido de lo previsto.

Actualmente las personas mayores de 60 años representan el 16% de la población antioqueña; sin embargo, en los próximos 16 años esa proporción crecerá hasta el 28%. Además, las proyecciones indican que cerca de 340.000 habitantes tendrán más de 80 años en 2042, lo que incrementará considerablemente la necesidad de servicios de salud, sistemas de cuidado y programas sociales especializados. De los 1,1 millones de adultos mayores que viven hoy en Antioquia, cerca de 650.000 son mujeres (57%) y 491.000 son hombres (43%). Medellín concentra 459.000 de ellos, mientras que los otros 683.000 residen en el resto del departamento. El estudio también evidencia que Antioquia envejece incluso por encima del ritmo nacional. Colombia ya ocupa uno de los primeros lugares de América Latina en proporción de adultos mayores, mientras la región es considerada la que envejece con mayor rapidez en el mundo.

Punto de quiebre llegará en 2037

Uno de los datos más llamativos del informe es que el año 2037 marcará un cambio inédito: por primera vez habrá más personas mayores de 65 años que menores de 15. Ese fenómeno, conocido como índice de envejecimiento, muestra el cambio en la estructura poblacional. En 2018 el departamento registraba un índice del 43%; para 2033 llegará al 83%; en 2037 superará el 100%, con un 103%, y para 2048 alcanzará el 174%. En Medellín ese cambio ya comenzó a evidenciarse en varias comunas. Siga leyendo: ¿Qué es el senior living? Medellín suma nuevos proyectos para adultos mayores Según el informe, Belén, Laureles, El Poblado, La América, La Candelaria y Guayabal ya tienen más personas mayores de 65 años que niños menores de 15. Para la directora de Medellín y Antioquia Cómo Vamos, Mónica Almonacid Rondón, este panorama exige comenzar desde ahora a construir respuestas de largo plazo. “La calidad de vida en la vejez exige una corresponsabilidad activa entre el sector público, el sector privado y las familias. Nuestro desafío no solo es garantizar el bienestar de la población adulta mayor actual, sino sentar desde ya las bases para un sistema de cuidado”, explicó.

Pensiones insuficientes

El envejecimiento también pone sobre la mesa un desafío económico. El informe señala que únicamente el 31% de los adultos mayores de Antioquia recibe ingresos provenientes de una pensión. La situación es aún más crítica fuera del Valle de Aburrá, donde esa cobertura cae hasta el 15%. A esto se suma que solo uno de cada cuatro habitantes de Medellín considera que está financieramente preparado para la vejez, percepción que coincide con las cifras económicas del estudio. Durante 2025 el ingreso promedio de un adulto mayor fue de $1.690.504 en la capital del departamento y el área metropolitana, mientras que en el resto del departamento fue de $1.398.213, montos que se ubican por debajo del salario mínimo vigente. Como consecuencia, el 35% de los adultos mayores viven por debajo de la línea de pobreza monetaria y el 43,3% perciben ingresos inferiores a esa referencia.

Además, el 35,2% recibe ingresos incluso por debajo de la línea de pobreza extrema. La baja cobertura pensional también se relaciona con la trayectoria laboral de esta población. Según el informe, apenas el 14% de los adultos mayores ocupados estaba pensionado o jubilado en 2024, mientras que el 68% ni siquiera cotizaba al sistema pensional.

Salud y cuidado: bajo presión

El 48% de los adultos mayores de Medellín califica su estado de salud física como regular o malo, porcentaje superior al observado en la población general. La hipertensión, la diabetes y las artropatías figuran entre las principales causas de consulta médica. Además, los adultos mayores representan el 76% de las muertes registradas en Antioquia. En materia de salud mental también hay señales de alerta: entre 2019 y 2024 las consultas relacionadas con este tema aumentaron un 23%, mientras la satisfacción con los servicios de salud cayó del 79% al 57% entre 2023 y 2025, principalmente por las dificultades para acceder a medicamentos. Otro de los hallazgos del estudio es la desigualdad de género durante la vejez. En Medellín, el 55% de los hogares tiene al menos un adulto mayor y en el 17% de ellos la persona mayor vive sola. Cuando aparece la necesidad de cuidado, esa responsabilidad sigue recayendo sobre las mujeres de la familia. Bloque de preguntas y respuestas: