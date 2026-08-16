En 10 años habría más mayores que jóvenes en Antioquia, según estudio

Antioquia está entrando en una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia. El departamento, que hoy alberga cerca de 1,1 millones de personas mayores de 60 años, tendrá en 2042 cerca de 1,66 millones de adultos mayores, un crecimiento que obligará a replantear desde las políticas públicas hasta la forma en que las familias, las empresas y las instituciones responden al envejecimiento de la población.
Esa es una de las principales conclusiones del informe “¿Cómo va la calidad de vida de los adultos mayores en Medellín y Antioquia?”, presentado por Antioquia Cómo Vamos y Medellín Cómo Vamos, el cual advierte que el envejecimiento es una realidad que avanza más rápido de lo previsto.