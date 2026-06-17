Por fin el corregimiento El Jordán, de San Carlos, Antioquia, tendrá vía pavimentada al Magdalena Medio

Lo que durante décadas fue un anhelo de generaciones de habitantes de San Carlos y del corregimiento El Jordán comienza a convertirse en realidad. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de San Carlos anunciaron la pavimentación de la vía Juanes – El Jordán – La Holanda, obra que permitirá fortalecer la conexión no solo entre San Carlos y estas zonas sino también unir las subregiones del Oriente antioqueño y el Magdalena Medio mediante una inversión de casi $82.000 millones.

El anuncio fue realizado por el gobernador Julián Rendón durante una visita al municipio, donde explicó que el proyecto contempla la pavimentación de 12 kilómetros y será ejecutado mediante una combinación de recursos provenientes de Obras por Impuestos y regalías regionales.

La iniciativa ha sido calificada por líderes locales como una de las inversiones más importantes en la historia del corregimiento El Jordán. El alcalde de San Carlos, Santiago Daza Espinosa, destacó que semanas atrás había anticipado en sus redes sociales que se acercaba una noticia de gran impacto para el municipio y confirmó que la pavimentación entre La Holanda y El Jordán representa un proyecto transformador para la región.

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Daza explicó que la pavimentación se desarrollará en dos tramos. El primero comprende seis kilómetros entre el corregimiento El Jordán y la vereda La Holanda, con una inversión de $55 mil millones financiados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. En este proceso participan empresas como Isagén, Hidroituango, EPM y Mineros, que aportarán recursos para hacer realidad la intervención.

El segundo tramo contempla otros seis kilómetros entre las veredas La Holanda y Tinajas, con una inversión de $27 mil millones financiados a través de regalías regionales, recursos gestionados mediante el fondo OCAD Regional de Regalías.