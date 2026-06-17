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Por fin el corregimiento El Jordán, de San Carlos, Antioquia, tendrá vía pavimentada al Magdalena Medio

La obra sería la fase inicial para una futura conexión vial que al final terminaría uniendo a San Carlos con Puerto Nare, enlazando así al Magdalena Medio con el Oriente antioqueño.

  • Imagen de referencia de una vía en el municipio de San Carlos. Foto: Julio César Herrera.
    Imagen de referencia de una vía en el municipio de San Carlos. Foto: Julio César Herrera.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Lo que durante décadas fue un anhelo de generaciones de habitantes de San Carlos y del corregimiento El Jordán comienza a convertirse en realidad. La Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de San Carlos anunciaron la pavimentación de la vía Juanes – El Jordán – La Holanda, obra que permitirá fortalecer la conexión no solo entre San Carlos y estas zonas sino también unir las subregiones del Oriente antioqueño y el Magdalena Medio mediante una inversión de casi $82.000 millones.

El anuncio fue realizado por el gobernador Julián Rendón durante una visita al municipio, donde explicó que el proyecto contempla la pavimentación de 12 kilómetros y será ejecutado mediante una combinación de recursos provenientes de Obras por Impuestos y regalías regionales.

La iniciativa ha sido calificada por líderes locales como una de las inversiones más importantes en la historia del corregimiento El Jordán. El alcalde de San Carlos, Santiago Daza Espinosa, destacó que semanas atrás había anticipado en sus redes sociales que se acercaba una noticia de gran impacto para el municipio y confirmó que la pavimentación entre La Holanda y El Jordán representa un proyecto transformador para la región.

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Daza explicó que la pavimentación se desarrollará en dos tramos. El primero comprende seis kilómetros entre el corregimiento El Jordán y la vereda La Holanda, con una inversión de $55 mil millones financiados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. En este proceso participan empresas como Isagén, Hidroituango, EPM y Mineros, que aportarán recursos para hacer realidad la intervención.

El segundo tramo contempla otros seis kilómetros entre las veredas La Holanda y Tinajas, con una inversión de $27 mil millones financiados a través de regalías regionales, recursos gestionados mediante el fondo OCAD Regional de Regalías.

Según explicó la administración municipal, una de las ventajas del esquema de Obras por Impuestos es que garantiza altos niveles de transparencia en la ejecución, dado que las empresas responsables desarrollan directamente los proyectos bajo los lineamientos establecidos por la normativa nacional, sin que el municipio tenga a su cargo la contratación de las obras.

Durante el anuncio, el gobernador Rendón resaltó que estas inversiones hacen parte de una estrategia integral que supera los $120 mil millones en recursos destinados al municipio de San Carlos mediante distintas fuentes de financiación.

La importancia de esta vía trasciende la pavimentación de un corredor local. La obra constituye una primera fase dentro de un proyecto de conectividad de mayor alcance que busca consolidar una salida estratégica desde el Oriente antioqueño hacia el Magdalena Medio.

De acuerdo con las proyecciones expuestas por las autoridades locales, en una segunda etapa se buscaría avanzar desde El Jordán hacia Puerto Garza y posteriormente conectar con Puerto Nare, en el Magdalena Medio, fortaleciendo la integración regional y las oportunidades de desarrollo económico.

“Estas inversiones permitirán conquistar un sueño muy grande, que también fue el sueño de los arrieros y de esa lucha centenaria de Antioquia por conectarse con el resto del país, con el río Magdalena y con el mar”, manifestó Rendón.

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