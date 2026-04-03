Casas universitarias: el proyecto que ya graduó a más de 300 jóvenes de San Carlos, Antioquia

Andrés Hernández está seguro de que si no fuera por la residencia universitaria donde vive, subsidiada por el Municipio de San Carlos, su pueblo natal, no podría estar estudiando medicina en Medellín. Y como él, son en total 40 jóvenes sancarlitanos los que cursan sus carreras tanto en la capital antioqueña como en Rionegro con esta especie de beca de hospedaje.
La iniciativa ha sido tan exitosa y concita tan buenos comentarios en el pueblo del oriente antioqueño que ha sobrevivido 16 años y a ninguno de los alcaldes que han estado en ese periodo se le ha ocurrido suspenderla.
Dos de las residencias quedan en el barrio Manrique, de la capital antioqueña. En una hay 25 personas y en la otra, 10, en tanto que en la que queda en el sector de El Porvenir, de Rionegro, son 15. Afortunados han sido más de 300 universitarios que han pasado por allí en más de tres lustros, incluidos el actual alcalde, Santiago Daza, y por lo menos 20 funcionarios más de la presente administración.