Aplazan elección de rector en la Universidad de Antioquia ¿qué pasó?

La elección de rector de la Universidad de Antioquia, que estaba prevista para la tarde o noche de este miércoles, quedó aplazada para dentro de dos semanas.

Según conoció EL COLOMBIANO, la nueva fecha definida para que se reúna el Consejo Superior Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de la alma máter del departamento, con el fin de hacer la designación, sería el miércoles 24 de junio.

El motivo del aplazamiento sería un vicio de forma en la citación que se hizo para este 10 de junio a partir de las dos de la tarde. La falla habría consistido en que no se cumplió un plazo que establece la norma entre el tiempo de la inscripción de los candidatos y la fecha de la designación.

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Este trámite tiene en vilo a la principal universidad pública de Antioquia, que es a la vez una de las más importantes en el país, la cual se encuentra en interinidad desde enero de este año y permanece bajo una medida de vigilancia especial por parte del Ministerio de Educación Nacional.

Para la elección se presentaron inicialmente diez candidatos y solo uno renunció en el primer filtro, en el cual se revisaba quiénes cumplían los requisitos.

Así, quedaron en la contienda John Mario Muñoz Lopera, Iván Darío Ocampo Tamayo, Luquegi Gil Neira, Claudia Patricia Puerta Silva, Jaime Andrés Cano Salazar, Felipe Andrés Gil Barrera, Tarcilo Torres Valois, Edwin Rolando González Marulanda y Magali Andrea Montoya Giraldo.

Estos se sometieron a un foro para que presentaran sus propuestas a la comunidad universitaria, pero el evento tuvo que ser suspendido por disturbios en el campus de Medellín.

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Al día siguiente, el 4 de junio, tuvo lugar una consulta intertestamentari en la cual Gil Neira salió favorecido con el voto de casi todos los estamentos (exceptuando los jubilados, que no tienen peso real), pues obtuvo 4.206 apoyos, mientras que el segundo, Muñoz Lopera, sacó 1.677 y la tercera, Puerta Silva, alcanzó 1.639. Vale recordar que esta consulta no es vinculante.

No obstante, este martes, un día antes del día en que estaba convocada la cita del CSU para hacer la designación, renunció la profesora Lopera, que fue la tercera en votación, quedando ocho candidatos.

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La sesión del organismo directivo estaba convocada para las 2:00 p.m. en el último piso de la Gobernación, en el Centro Administrativo La Alpujarra; no obstante, no pudo darse por la razón ya expuesta.

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