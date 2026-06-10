Sorprendieron a cuatro presuntos ladrones que habrían atracado un local en Las Vegas

Agentes de la Policía interceptaron a cuatro presuntos ladrones señalados de atracar un local comercial en el sur de Medellín.

Según detalló la Secretaría de Seguridad de Medellín, el caso ocurrió en inmediaciones de la avenida Las Vegas, en el sector de El Poblado, cuando los cuatro implicados presuntamente irrumpieron en un establecimiento comercial e intimidaron a varias personas con un arma.

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En medio del asalto, los asaltantes se habrían apoderado de dinero en efectivo y de los celulares de varias de sus víctimas.