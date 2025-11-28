Asamblea de Antioquia eligió al nuevo contralor del departamento hasta 2029: ¿de quién se trata?

La Asamblea Departamental de Antioquia escogió este viernes, 28 de noviembre, a Juan Carlos Herrera Toro como nuevo contralor general del departamento para el periodo 2026-2029.

La elección se realizó tras el estudio de las hojas de vida y la evaluación jurídica de los tres integrantes de la terna: Juan Fernando Castrillón Benjumea, Laura Emilse Marulanda Tobón y el propio Herrera Toro. Al cierre del proceso, los diputados otorgaron 21 votos a Herrera, mientras que otros cinco votos fueron en blanco, lo que le permitió obtener la mayoría necesaria para ocupar el cargo.

Herrera Toro es abogado con estudios en Europa, tiene una amplia experiencia como asesor y consultor en contratación estatal, derecho administrativo, laboral y comercial. Fue docente universitario y según su perfil dice que participó como negociador del capítulo laboral en los TLC de Colombia con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.