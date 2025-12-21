Zozobra en Anorí por incursión armada del Clan del Golfo

Una estructura armada del Clan del Golfo tiene atemorizados a los habitantes de la zona rural de Anorí, según denunció este fin de semana la Gobernación de Antioquia. La incursión habría comenzado desde el pasado viernes y se produce en medio de la escalada violenta que afecta al Nordeste antioqueño. Le puede interesar: Paro armado del ELN dejó pérdidas por más de $3.000 millones para gremio transportador en Antioquia En un pronunciamiento público, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó la falta de acciones decididas del Gobierno Nacional para retomar el control de la zona.

“Se va a terminar este 2025 y el Ejército aún no llega con sus tropas para recuperar la seguridad de El Charcón de Liberia, el único corregimiento de Anorí. A comienzos de año, tuvimos ocasión de comprometer este esfuerzo bajo la tutela del comandante de la Séptima División ante el alcalde y líderes que clamaban por la presencia de la Fuerza Pública para poner a correr a los bandidos de distinta pelambre que los han azotado y permitir que los ciudadanos retornen a su sitio de origen”, dijo Rendón. “Muchos de ellos han tenido como única alternativa quedarse viviendo en la cabecera municipal de Anorí, ya que el Ejército nunca llegó de manera determinante, tal como lo pedimos a través de innumerables oficios enviados al Ministerio de la Defensa. Hoy, la población de ese corregimiento amanece aterrorizada por la presencia de criminales del Clan del Golfo”, agregó el gobernador. Siga leyendo: Secuestro se disparó 103,6% y homicidios y masacres aumentaron, ¿qué está haciendo el Gobierno Petro?

Esta nueva incursión aparece tras varios meses de zozobra en Anorí. A finales de octubre pasado, se conoció que en ese municipio por lo menos 322 personas habían huido de sus hogares por culpa de los enfrentamientos entre grupos armados. Además de esos desplazamientos, en septiembre, Anorí también fue el escenario de fuertes combates entre el Ejército y disidencias de las Farc, cuando este último grupo hostigó una base militar ubicada en el sector La Montañita.

Pese a que las Fuerzas Militares repelieron el ataque, la situación sacó a flote la crisis de seguridad en esa zona del departamento y obligó a las autoridades a decretar el toque de queda. De acuerdo con los datos del último informe de Calidad de Vida del programa Antioquia Cómo Vamos, subregiones como el Nordeste antioqueño, el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y en general toda la zona limítrofe entre los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba son una de las zonas más críticas en materia de seguridad en el país. Lea también: Defensoría condena asesinato de menor en Briceño mientras el Clan del Golfo niega responsabilidad Allí, tanto las disidencias de las Farc, como el Clan del Golfo y el ELN libran una lucha por controlar el territorio y cooptar varias actividades ilícitas de las que extraen sus rentas, principalmente la minería ilegal de oro y el narcotráfico. Producto de esas disputas, las confrontaciones entre grupos armados ilegales vienen creciendo sostenidamente desde 2020, pasando de 9 en 2020, a 10 en 2021, 17 en 2022, 22 en 2023 y 34 en 2024. “En 2024, Antioquia registró un 55% más de enfrentamientos armados entre grupos ilegales, con especial concentración en el Nordeste, el Norte y el Bajo Cauca, subregiones donde la disputa territorial se mantiene activa”, alertó el informe. Regresando al caso de Anorí, este fin de semana también se denunció la retención de cuatro personas, entre ellos un líder social.