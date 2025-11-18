x

Tras dos años y tres días, en Támesis (Antioquia) se volvió a registrar un asesinato: la víctima fue un comerciante

Hombres armados llegaron hasta un establecimiento en la vereda Río Frío, a 40 minutos del parque principal, y le propinaron múltiples disparos, ocasionándole la muerte en el sitio.

  Darío Vergara, quien era conocido como El Grillo, fue la víctima del primer homicidio en Támesis en 734 días. Ocurrió en una zona donde hay confrontaciones con el Clan del Golfo. FOTO: CORTESÍA
    Darío Vergara, quien era conocido como El Grillo, fue la víctima del primer homicidio en Támesis en 734 días. Ocurrió en una zona donde hay confrontaciones con el Clan del Golfo. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 11 horas
bookmark

Durante dos años y tres días, en el municipio de Támesis, Suroeste antioqueño, no se supo qué era un homicidio... hasta la mañana de este martes, cuando hombres armados dispararon contra un comerciante en la vereda Río Frío, en la ruralidad de esta localidad y en los límites con Jericó.

La víctima de estos hechos fue Darío Vergara, un reconocido comerciante de este sector al que llamaban El Grillo. A este hombre lo abordaron los criminales por circunstancias que aún no son del todo claras. Se le acercaron y le propinaron múltiples disparos que le ocasionaron la muerte en el sitio.

Los criminales escaparon del sitio y las autoridades de la localidad avanzan en las labores para dar con su paradero, con base en las características entregadas por quienes presenciaron el ataque y escucharon los disparos.

Los hechos ocurrieron en una zona en la que recientemente se ha visto presencia de integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, la cual ha sostenido confrontaciones con la Policía. Se investiga si miembros de este grupo armado estarían detrás del crimen.

Entérese: Combates entre Ejército y Clan del Golfo en Támesis dejaron un muerto y varios heridos

Darío era reconocido por ser el propietario de un establecimiento conocido como La Fonda de Darío, en el cual toda la comunidad de este sector, conocido por el turismo ecológico que hay en la zona y por su cercanía tanto de Támesis como de Jericó.

Sin embargo, la presencia de este grupo armado ya daba indicios de que la tranquilidad se ponía en riesgo, no solo por las confrontaciones con las autoridades, sino por las intimidaciones a comerciantes y residentes, principalmente de la zona rural, de acuerdo con habitantes de la zona.

En Río Frío ocurrió la primera disputa armada entre la Policía y el Clan del Golfo, luego de las denuncias de la población del desfile de personas armadas por sus caminos de trocha, algo que había dejado de ser parte del paisaje.

El pasado 30 de agosto ocurrió una de estas confrontaciones, en un hecho que dejó a uno de estos presuntos criminales dado de baja y a varios lesionados, todos a manos de la fuerza pública que reaccionó a estas intimidaciones.

Le puede interesar: La zona rural que sirve de despensa a Támesis, Suroeste antioqueño, está incomunicada

Para hablar de un homicidio en Támesis, antes del caso de este comerciante, hay que remitirse al 15 de noviembre de 2023, cuando un hombre fue asesinado dentro de una propiedad en la zona rural, de acuerdo con los registros oficiales.

Pero las autoridades de esta localidad temen que este sea el inicio de una oleada violenta, teniendo en cuenta que habría un interés de este grupo armado por ejercer la minería ilegal, ya que allí habría un título minero que estaría llevando a que por las calles de Támesis y Jericó sea más frecuente ver personas provenientes de Vegachí, Buriticá y Segovia, localidades donde hay alta presencia de mineros informales.

Así las cosas, con el fin de esta racha sin homicidios, solo quedan con invictos prolongados en municipios del Occidente antioqueño: en Olaya, donde no hay un homicidio desde el 28 de diciembre de 2023, es decir, hace 691 días, y en Armenia Mantequilla, donde ocurrió un asesinato por última vez el 24 de octubre de 2023, o sea, hace 757 días.

Pero el invicto más extenso sin asesinatos de Antioquia está en manos de Abriaquí, en esta misma subregión, donde el último asesinato ocurrió hace 3.166 días, más exactamente el 19 de marzo de 2017.

