Así serán las obras que le darán nueva vida al aeropuerto José María Córdova

El Gobierno Nacional y el concesionario Airplan oficializaron ayer el inicio de las obras de optimización del aeropuerto José María Córdova en Rionegro, una intervención de corto plazo con la que se busca reducir la presión sobre esa terminal aérea que desde 2022 ya superó su capacidad.
El evento contó con la participación de entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y el concesionario privado, quienes a finales de marzo ya habían llegado a un acuerdo tras un pulso de más de un año.
Sara Ramírez Restrepo, gerente de Airplan, anticipó que con las obras se busca llevar al complejo a una capacidad de 17,5 millones de pasajeros al año, un volumen que no era previsto hace más de cuatro décadas, cuando se construyó.
En contexto: Gobierno Nacional finalmente dio luz verde para la optimización del José María Córdova
“Cada sitio, cada servicio está correctamente diseñado y dotado con toda la tecnología que se requiere para tener un procesamiento de esa capacidad en muy buenas condiciones. De aquí en adelante el desafío es cómo pasamos de 17 y medio a la siguiente etapa, pero eso es un recorrido normal en aeropuertos”, añadió la gerente.
Por su parte, desde el Gobierno Nacional también se celebró el inicio de las obras.