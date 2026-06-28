A una semana de las presidenciales, en Antioquia ya arrancó el pulso por la Gobernación: estos son algunos de los aspirantes

La carrera por el poder regional ya comenzó en Antioquia. Luego de que concluyera el estrecho pulso de las presidenciales –que en el departamento dejó a una derecha fortalecida y a una izquierda que gana terreno en las ciudades–, el tablero político se empezó a mover.
A las renuncias de pesos pesados de la política local como Paola Holguín y Carlos Andrés Trujillo a sus partidos políticos se sumó esta semana un remezón en el gabinete de la Gobernación de Antioquia, por parte de varios altos funcionarios que quieren medirse en las elecciones territoriales del próximo año.
Las renuncias tocan carteras y entidades sensibles como la Secretaría de Infraestructura, la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), la Sociedad Hidroituango, entre otras.
Entre tanto, los resultados tanto de las elecciones legislativas como de las dos vueltas presidenciales actualizaron también la fotografía electoral del departamento, mostrando que son las bases del Centro Democrático, el Pacto Histórico y Creemos las que más terreno están ganando, mientras que la de los partidos tradicionales como el Liberal y el Conservador se están replegando y la tendrán difícil para mantener su poder en la contienda que se avecina.