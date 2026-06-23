Gobernador de Antioquia sale en defensa de Álvaro Uribe en medio de la disputa con Carlos Suárez, estratega de Abelardo de la Espriella

En medio de la polémica pública entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Carlos Suárez, estratega político de la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció a través de un video publicado en su cuenta de X para reafirmar su respaldo al exmandatario, al uribismo y a las tesis del Centro Democrático, en un contexto de tensión política que surgió luego de los resultados de las elecciones presidenciales.
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