Otra emergencia por abejas: esta vez hicieron suspender el partido entre Envigado y Millonarios

Un hecho insólito ocurrió en medio del partido entre Envigado y Millonarios, por la Copa Colombia, este miércoles 3 de septiembre. Al minuto 53 y en plena transmisión en vivo, los jugadores tuvieron que lanzarse al piso intentando resguardarse de un ataque de abejas. Nerviosos, los jugadores atinaron a tirarse sobre la grama, mientras que otros corrieron hacia el camerino.
Lea: Murieron envenenadas un millón de abejas de un antiguo apiario en Antioquia; ¿será otra matanza sin responsables?
