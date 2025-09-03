x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Otra emergencia por abejas: esta vez hicieron suspender el partido entre Envigado y Millonarios

El partido Envigado vs. Millonarios en Copa Colombia fue suspendido por ataque de abejas. ¿Por qué ocurren estos casos en el Valle de Aburrá?

    Ante situaciones semejantes la recomendación es evitar torearlas y mantener la calma. IMAGEN TOMADA DE LA TRANSMISIÓN
El Colombiano
03 de septiembre de 2025
bookmark

Un hecho insólito ocurrió en medio del partido entre Envigado y Millonarios, por la Copa Colombia, este miércoles 3 de septiembre. Al minuto 53 y en plena transmisión en vivo, los jugadores tuvieron que lanzarse al piso intentando resguardarse de un ataque de abejas. Nerviosos, los jugadores atinaron a tirarse sobre la grama, mientras que otros corrieron hacia el camerino.

Lea: Murieron envenenadas un millón de abejas de un antiguo apiario en Antioquia; ¿será otra matanza sin responsables?

¿Por qué aumentan los ataques de abejas en el Valle de Aburrá?

Ante este tipo de casos, el Área Metropolitana recordó que los habitantes metropolitanos convivimos con una gran diversidad de polinizadores como los murciélagos, las mariposas, y por supuesto con las abejas, tal vez poco perceptibles para nuestra agitada vida citadina, pero seguramente son visitantes recurrentes en zonas verdes como jardines o parques públicos aledaños a nuestras casas.

En el Valle de Aburrá tenemos registradas alrededor de 80 especies de abejas nativas, y en ciertas épocas del año, como en transiciones entre periodos de lluvia y calor, aumentan los eventos por ataques y presencia de enjambres y panales.

Qué hacer si se encuentra con un enjambre de abejas

En estos casos es importante estar alerta; no generarles ruidos, vibraciones, golpes u olores fuertes que las puedan incomodar y que desencadenen un ataque de abejas. Las abejas, mientras están en ese proceso de enjambrazón, no tienen un comportamiento defensivo; por el contrario, están concentradas en buscar un hábitat para establecer su nido y no tienen una condición de defensa.

La especie de mayor cuidado es la que conocemos como africanizada, que es la de la miel y una de sus características es que tiene franjas amarillas y negras. No todas las abejas y avispas tienen aguijón, no todas atacan de manera masiva como lo hace la africanizada. Cuando hacen la llamada a la línea 123 pueden remitir fotografías y eso nos permite identificar la especie y dar alguna recomendación o, si es necesario, hacer el despacho de las unidades de emergencias que atienden, de manera óptima, este tipo de casos.

Por fortuna, en este caso los jugadores actuaron de manera correcta, evitando estimular posibles ataques y esperando a que se disiparan.

Para que lo tenga presente, si llega a ocurrirle, si accidentalmente se acerca a un enjambre de abejas, procure alejarse lentamente, por ningún motivo salga corriendo, porque con el movimiento las puede molestar. Si una abeja se posa sobre alguna parte de su cuerpo, no intente golpearla, permanezca quieto o realice movimientos suaves, hasta que el insecto se retire.

Los recipientes de basuras son fuentes de atracción para las abejas, procure mantenerse alejado de dichos recipientes. Durante la temporada seca procure usar ropa de colores poco llamativos y evite usar los perfumes y aerosoles para el cabello cuando salga a zonas arborizadas. Evite lanzar piedras, palos o ramas para tumbar los panales de abejas.

Cuando estos animales pican, liberan una feromona que incita a otros miembros de la colonia a picar, por eso se recomienda, en caso de picadura, alejarse lo más pronto posible del área del accidente para evitar un ataque masivo. Si sabe de un enjambre de abejas que signifique riesgo para usted o su comunidad, comuníquese con la línea 123 para que los organismos competentes se hagan cargo de la situación.

Siga leyendo: Abejas africanizadas retrasan la limpieza del Monumento a la Raza

