Otra emergencia por abejas: esta vez hicieron suspender el partido entre Envigado y Millonarios

Un hecho insólito ocurrió en medio del partido entre Envigado y Millonarios, por la Copa Colombia, este miércoles 3 de septiembre. Al minuto 53 y en plena transmisión en vivo, los jugadores tuvieron que lanzarse al piso intentando resguardarse de un ataque de abejas. Nerviosos, los jugadores atinaron a tirarse sobre la grama, mientras que otros corrieron hacia el camerino.



Lea: Murieron envenenadas un millón de abejas de un antiguo apiario en Antioquia; ¿será otra matanza sin responsables?

¿Por qué aumentan los ataques de abejas en el Valle de Aburrá?

Ante este tipo de casos, el Área Metropolitana recordó que los habitantes metropolitanos convivimos con una gran diversidad de polinizadores como los murciélagos, las mariposas, y por supuesto con las abejas, tal vez poco perceptibles para nuestra agitada vida citadina, pero seguramente son visitantes recurrentes en zonas verdes como jardines o parques públicos aledaños a nuestras casas.

En el Valle de Aburrá tenemos registradas alrededor de 80 especies de abejas nativas, y en ciertas épocas del año, como en transiciones entre periodos de lluvia y calor, aumentan los eventos por ataques y presencia de enjambres y panales.

Qué hacer si se encuentra con un enjambre de abejas

En estos casos es importante estar alerta; no generarles ruidos, vibraciones, golpes u olores fuertes que las puedan incomodar y que desencadenen un ataque de abejas. Las abejas, mientras están en ese proceso de enjambrazón, no tienen un comportamiento defensivo; por el contrario, están concentradas en buscar un hábitat para establecer su nido y no tienen una condición de defensa.

La especie de mayor cuidado es la que conocemos como africanizada, que es la de la miel y una de sus características es que tiene franjas amarillas y negras. No todas las abejas y avispas tienen aguijón, no todas atacan de manera masiva como lo hace la africanizada. Cuando hacen la llamada a la línea 123 pueden remitir fotografías y eso nos permite identificar la especie y dar alguna recomendación o, si es necesario, hacer el despacho de las unidades de emergencias que atienden, de manera óptima, este tipo de casos. Por fortuna, en este caso los jugadores actuaron de manera correcta, evitando estimular posibles ataques y esperando a que se disiparan.

Para que lo tenga presente, si llega a ocurrirle, si accidentalmente se acerca a un enjambre de abejas, procure alejarse lentamente, por ningún motivo salga corriendo, porque con el movimiento las puede molestar. Si una abeja se posa sobre alguna parte de su cuerpo, no intente golpearla, permanezca quieto o realice movimientos suaves, hasta que el insecto se retire.