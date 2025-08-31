Abejas africanizadas retrasan la limpieza del Monumento a la Raza

Como si fuera poco el reto de dejar reluciente la que tal vez sea la escultura más imponente en Antioquia, a quienes acometen la limpieza del Monumento a la Raza, en la plazoleta de La Alpujarra, se les aparecieron dos enjambres de abejas africanizadas que han complejizado su labor.
La Fundación Ferrocarril de Antioquia tiene en sus manos la titánica labor de remozar esta importante obra modelada por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt. El director de esa entidad, John Edwin García, cuenta que ya habían visto revoloteando unas cuantas melíferas alrededor de inmensa mole que domina la plazoleta central ubicada entre la Gobernación y la Alcaldía de Medellín; sin embargo, no pensaron que ese fuera a ser un desafío tan grande.
De hecho, habían puesto más su mirada en las bandadas de palomas que se posan sobre la figuras y dejan trazas de excremento que se han fijado con fuerza en la estructura de concreto reforzado y bronce en casi dos décadas sin que se hiciera mantenimiento.