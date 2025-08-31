Abejas africanizadas retrasan la limpieza del Monumento a la Raza

De hecho, habían puesto más su mirada en las bandadas de palomas que se posan sobre la figuras y dejan trazas de excremento que se han fijado con fuerza en la estructura de concreto reforzado y bronce en casi dos décadas sin que se hiciera mantenimiento.

La Fundación Ferrocarril de Antioquia tiene en sus manos la titánica labor de remozar esta importante obra modelada por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt. El director de esa entidad, John Edwin García, cuenta que ya habían visto revoloteando unas cuantas melíferas alrededor de inmensa mole que domina la plazoleta central ubicada entre la Gobernación y la Alcaldía de Medellín; sin embargo, no pensaron que ese fuera a ser un desafío tan grande.

Como si fuera poco el reto de dejar reluciente la que tal vez sea la escultura más imponente en Antioquia, a quienes acometen la limpieza del Monumento a la Raza, en la plazoleta de La Alpujarra, se les aparecieron dos enjambres de abejas africanizadas que han complejizado su labor.

La “amenaza” se hizo más notoria cuando los operarios empezaron su labor y las picaduras se volvieron constantes, pues las abejas africanizadas se caracterizan justamente por los aguijones que blanden para defender su territorio cuando lo sienten amenazado.

Con la ayuda de imágenes captadas con drone, el equipo se percataron de que estas salían por fisuras de la misma estructura, que es hueca, y luego descubrieron que amplias zonas internas estaban colonizadas.

Ahí fue necesario desviar el plan original para ocuparse de solucionar el problema. La intención al principio era hacer una limpieza ordenada, de arriba hacia abajo, pero tocó rodear el monumento con andamios, dando la apariencia de un exoesqueleto, con el fin de poder ir limpiando por donde los insectos lo permiten. A los operarios, por su parte, les toca utilizar trajes con protección especial, de esos que cubren incluso la cabeza y los pies.

De forma paralela, la Fundación Ferrocarril de Antioquia subcontrató una empresa especializada para la reubicación de los panales, lo que técnicamente se llama anidación. Suena fácil, pero para nada lo es porque se trata de no hacerle daño a una especie que de por sí tiene reacciones violentas ante movimientos que identifican como agresiones.

El método ha consistido en instalar unas estructuras llamadas porta núcleos, que se asemejan a panales artificiales —que dicho sea de paso tuvieron que ser “perfumados” con feromonas extraídas del antiguo hogar— y unirlas a los enjambres naturales por una especie de embudo con el fin de que ellas migraran de forma espontánea, sin extraviar el camino. Y tocaba esperar a que la reina también se trasteara. Este proceso ya va en más del 95%.

Cumplido lo anterior, el paso siguiente será llevar los módulos a un apiario en el municipio de La Estrella, donde las abejas puedan continuar produciendo su miel, lo cual se espera que ocurra esta semana.

Solo después de eso el equipo podrá introducir micro cámaras para hacer un diagnóstico de los daños internos y del estado de los amarres que mantienen la estructura erguida con sus 900 toneladas y a pesar de esa forma de medialuna que desafía la gravedad.

Por lo pronto ya se sabe de algunos estragos causados por la intemperie en dos décadas y porque así como las porosidades les permitieron entrar a las abejas, también facilitaron la penetración de la humedad que ha corroído el metal.

“También, tenemos una escultura que desde el momento de la instalación se le partió una parte de la cabeza y el maestro Arenas dijo que la dejaran así porque representa una afectación en batalla, pero al dejarla así también el agua ingresa por ese hueco y afecta más”, explicó la secretaria de Talento Humano y Servicios de la Gobernación, Rosa Acevedo.

No obstante, están tramitando la autorización de Patricio Arenas, el hijo del escultor que además participó en la elaboración del Monumento, con el fin de clausurar esta hendija y frenar el daño futuro, valiéndose de una platina y sin alterar la apariencia actual.