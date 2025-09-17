x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Disidencias de las Farc hostigaron base del Ejército en el Nordeste antioqueño

La incursión habría sido repelida exitosamente por la Fuerza Pública, según informó la Gobernación de Antioquia.

  • El ataque ocurrió durante la tarde de este miércoles en una base militar de Anorí. FOTOS: Cortesía
    El ataque ocurrió durante la tarde de este miércoles en una base militar de Anorí. FOTOS: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
17 de septiembre de 2025
bookmark

Una base del Ejército Nacional ubicada en la subregión del Nordeste antioqueño fue hostigada por grupos armados durante la tarde de este miércoles 17 de septiembre.

Le puede interesar: Confrontación de disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia, dejó dos muertos y temor en una escuela

El ataque fue denunciado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en un breve pronunciamiento publicado a través de sus redes sociales precisó que el episodio ocurrió en zona rural del municipio de Anorí.

De acuerdo con el reporte entregado por el mandatario regional, en medio del hostigamiento no habrían resultado uniformados heridos, ya que estos reprendieron la incursión exitosamente.

Lea también: Ordenan toque de queda nocturno en Campamento, Antioquia, ¿por qué?

Los primeros indicios apuntan a que las disidencias de las Farc estarían detrás del hecho.

“Fue hostigada la base del Ejército Nacional, La Montañita, en Anorí. Las primeras informaciones indican que se trató de un ataque de las disidencias FARC. Civiles y uniformados se encuentran bien. Nuestros soldados repelieron el ataque”, expresó el gobernador.

Según anticipó Rendón, a raíz del ataque y la compleja situación de seguridad que se vive en ese municipio, el gobierno local se alista para imponer varias medidas de choque, entre ellas la restricción del parrillero y un toque de queda.

Se presume que las acciones de los ilegales en esa zona están asociadas a disputas territoriales para controlar la minería ilegal y zonas en las que se cultiva y se procesa hoja de coca.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida