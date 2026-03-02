Ejército alertó a gobernador Rendón y alcalde Gutiérrez por posible atentado durante viaje programado a Hidroituango

Lo que iba a ser el anuncio de una positiva noticia para Antioquia se habría convertido en otra muestra más del retroceso en seguridad que viene afrontando el país y el departamento, pues de acuerdo a lo comentado estaría en riesgo la vida de dos mandatarios regionales, así como de quienes les acompañaran.

Resulta que para la mañana de este lunes 2 de marzo estaba prevista una rueda de prensa en la central hidroeléctrica Hidroituango en la que participarían el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia junto a sus respectivas comitivas.

La idea del encuentro era revisar el porcentaje de construcción de la central hidroeléctrica y para tal fin se habían convocado cerca de 100 periodistas, quienes acompañarían a los mandatarios.

La cuestión es que casi al final de este domingo 1 de marzo, la Gobernación de Antioquia tuvo que cancelar el evento a última hora, toda vez que, de acuerdo con información manejada con los equipos de seguridad, existía una amenaza real de ataque terrorista que se materializaría durante la rueda de prensa.

“Las recomendaciones del Ejército Nacional son que el viaje se aplace ante la presencia detectada de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que pertenecerían al frente 36 de las Farc que delinque en la zona”, comentó la Gobernación.

A raíz de esta situación, la rueda de prensa quedó reprogramada para hacerse en La Alpujarra a las 9:00 a.m. de este lunes.

Aparte de la gravedad de un posible atentado en uno de los proyectos energéticos más importantes del país, en el aire también queda la sensación de que las Disidencias habrían declarado como objetivo militar a los dos mandatarios e incluso a la misma hidroeléctrica, cosa que hasta ahora no se había hecho pública.

En diálogo con Caracol Radio, el gobernador brindó detalles de cómo fue enterado del plan para atentar contra él. Rendón comentó que, junto al alcalde de Medellín, se encontraban en Hidroituango este domingo 1 de marzo.

Según detalló, después de haber estado allá durante buena parte de la tarde y la noche, les informaron que se había detectado el sobrevuelo de unos drones que maniobraban persistentemente sobre el área de influencia del proyecto justo donde se iba a realizar la rueda de prensa.



“Ellos dicen que esos drones pertenecen a las disidencias Farc de alias ‘Calarcá’, concretamente allí el Frente 36. Todo muy coincidente con un gran operativo que había hecho el Ejército en una zona cercana, en un municipio vecino al proyecto San Andrés de Cuerquia, donde el sábado el mismo ejército a esa misma estructura criminal le había incautado un dron, cuatro radios, artefactos explosivos improvisados, detonadores y prendas de uso privativo de la fuerza pública”, afirmó.



Rendón también aseguró en el medio radial que “conocemos información donde estos grupos terroristas quieren dejar apagado el país antes de elecciones”.





Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez –quien también intervino en la emisora– comentó que “estos grupos terroristas quieren apagar el país, quieren generar un daño y el tema de fondo es el Frente 36 de las Farc que es alias ‘Calarcá’, EPM recibe amenazas de ese frente, amenazas terroristas, amenazas de extorsión, y no es un misterio que para poder haber construido Hidroituango se lo debemos, en gran medida, no solo a la ingeniería, sino también a nuestra fuerza pública”.