Ataques en Rionegro y El Peñol, Oriente antioqueño, dejaron un muerto y un herido

Tenso ha estado el orden público en dos municipios del Oriente antioqueño por cuenta de igual número de ataques a tiros registrados entre ayer jueves y hoy viernes.

En un primer hecho, las autoridades de El Peñol informaron de un enfrentamiento armado entre unos hombres que se movilizaban en un vehículo y miembros de la Policía. Según trascendió, el hecho ocurrió en la vía Guatapé–El Peñol a la altura de la Transversal 7° con la calle 8 del casco urbano del municipio. Allí, uniformados de la Policía y del Tránsito realizaban un retén de control vehicular en el que fue requerido un automotor.

La cuestión fue que los ocupantes del vehículo decidieron atacar a tiros a los uniformados, por lo que estos debieron responder con sus armas de dotación. A raíz de este suceso, uno de los pistoleros resultó herido, por lo que fue remitido a un hospital. Mientras que su compinche huyó del lugar de los hechos y es buscado por las veredas del municipio de El Peñol.

Asesinaron a comerciante en Rioengro

De otro lado, este jueves se registró un ataque sicarial en el que un hombre de 44 años perdió la vida en el municipio de Rionegro. Según ha trascendido, la víctima mortal fue un hombre oriundo de La Guajira que fue identificado como Rafael Parada Freyle.

De acuerdo a la información preliminar, sicarios interceptaron el automóvil de Parada, quien era comerciante, y dispararon contra el mismo cuando se movilizaba por el sector de Llanogrande. A raíz de este suceso, las autoridades del municipio anunciaron que continúan las investigaciones para dar con los responsables del ataque sicarial. Desde la Secretaría de Seguridad local señalaron que el vehículo usado por los sicarios fue encontrado en la vía que lleva a Medellín. Para evitar este tipo de delitos, la Alcaldía de Rionegro reseñó la llegada de 60 hombres y mujeres de la Fuerza Pública que se dedicarán a reforzar la seguridad en este territorio así como dar golpes a las estructuras que allí delinquen y que se están peleando a sangre y fuego el control de las rentas criminales.



