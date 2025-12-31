x

Caso UNGRD: jueza niega libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz

Una juez de control de garantías de Bogotá negó la libertad por vencimiento de términos a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, al considerar que aún no se cumple el plazo legal exigido para acceder a este beneficio en el proceso por corrupción en la UNGRD.

    Sandra Ortiz permanece privada de la libertad mientras avanza el proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
31 de diciembre de 2025
bookmark

Una juez de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, procesada por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue adoptada por la juez 79 de control de garantías, quien concluyó que no se cumplen los requisitos legales para conceder la libertad bajo esta figura, debido a que aún no ha transcurrido el tiempo mínimo exigido por la ley.

De acuerdo con la funcionaria judicial, para que proceda la libertad por vencimiento de términos se requieren 240 días, plazo que no se ha completado en este caso. Según precisó, desde el inicio del conteo legal, el 24 de enero, han transcurrido apenas 158 días.

“No está llamada a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos, invocada por parte de la defensa de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova, porque se requiere de 240 días y, se reitera, en este momento apenas han transcurrido 158 días”, señaló la juez durante la audiencia.

La juez 79 de control de garantías determinó que no se han cumplido los 240 días requeridos para conceder la libertad por vencimiento de términos a la exfuncionaria. FOTO: Colprensa.

La solicitud había sido presentada por el abogado defensor Mauricio Camacho, quien argumentó que se había superado el plazo legal para mantener a su cliente privada de la libertad.

No obstante, el despacho judicial determinó que los términos aún se encuentran vigentes.

Cabe recordar que, en septiembre de este año, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Sandra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Según el ente acusador, la exfuncionaria habría participado en la entrega de 4.000 millones de pesos en sobornos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, en el marco del caso Ungrd.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Sandra Ortiz Nova no fue liberada por vencimiento de términos?
El juez negó la solicitud de libertad porque no se ha cumplido el plazo mínimo de 240 días para que se pueda conceder esta medida, ya que desde que inició el caso han pasado 158 días.
¿Qué cargos enfrenta Sandra Ortiz Nova?
Sandra Ortiz Noa está acusada de lavado de activos y tráfico de influencias en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la Ungrd.
¿Cuál es la relación de Sandra Ortiz con el caso UNGRD?
Ortiz Nova está implicada en el caso Ungrd por su supuesta participación en el pago de sobornos a altos funcionarios del Congreso para facilitar contratos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
