Petro defiende alza del 23% del salario mínimo para 2026 y anuncia desindexación de precios por decreto

El aumento del salario mínimo para 2026 sigue en el debate económico y político. Tras los cuestionamientos por el incremento del 23%, el presidente Gustavo Petro salió a defender la medida y confirmó que la indexación de precios al salario mínimo vital se modificará por decreto, a través de una emergencia económica. El mandatario reiteró que el decreto ya firmado deja el salario mínimo en $2.000.000, si se suma el subsidio de transporte, y rechazó las críticas que califican la decisión como populista o riesgosa para la economía. Puede leer más: Sube el salario mínimo para 2026: ¿qué pensiones aumentan 23% y cuáles no en Colombia?

Salario mínimo 23%: la defensa del Gobierno y la pelea política

A través de varios mensajes publicados este 31 de diciembre en su cuenta de X, el presidente respondió a sectores de la oposición que alertan sobre un posible impacto adverso en precios, empleo y finanzas públicas. Una de las voces más críticas ha sido la senadora Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, quien cuestionó que el Gobierno no hubiera corregido previamente la indexación de precios y salarios públicos al IPC. “Petro copia, pero copia mal. López Obrador primero cambió la indexación y luego subió el salario mínimo. Petro no lo hizo y pone en riesgo adicional las finanzas públicas”, escribió la congresista, sugiriendo motivaciones electorales. Petro respondió y aseguró que sí se harán los cambios, pero aclaró que algunos requieren ley del Congreso, por lo que la indexación de precios al salario mínimo vital se modificará vía decreto ley, aprovechando la emergencia económica que, según él, fue desatada por el Legislativo. Entérese: Salario mínimo 2026: alza de 23,7% mejora ingresos, pero encarece servicios básicos, alimentos, créditos y salud

Desindexación de precios, el punto clave del debate

El trasfondo técnico del debate es la indexación, un mecanismo que hace que muchos precios, tarifas y costos suban automáticamente cuando aumenta el salario mínimo. El presidente insistió en que la desindexación es necesaria para evitar presiones inflacionarias y sostuvo que el ajuste se hará, aunque no todo pueda resolverse de inmediato por decreto. Este punto es central porque, en Colombia, el salario mínimo no solo afecta los ingresos laborales, sino una larga lista de precios y trámites que impactan directamente el bolsillo, especialmente el de la clase media. Por ejemplo, un aumento del 23% en el salario mínimo golpea con fuerza a la clase media debido a la indexación de múltiples costos que suben casi automáticamente. Entre los gastos que aumentan están: -Cuotas de administración: vigilancia, aseo y mantenimiento en conjuntos residenciales. -Vivienda VIS: precios máximos y subsidios atados al mínimo, lo que encarece el acceso para hogares de ingresos medios. -Aportes a seguridad social: salud, pensión y ARL para quienes cotizan sobre uno o más salarios mínimos. -Prestaciones laborales: cesantías, primas y vacaciones, todas indexadas al mínimo. -Trámites notariales y registros. -Costos de vigilancia privada y servicios asociados a registros. -Muchos servicios públicos domiciliarios, cuyos cobros también están ligados al salario mínimo. Puede leer más: Contratistas e independientes: esto subirá aporte a salud con alza del salario mínimo en 2026

Pequeñas empresas y salario mínimo, crédito subsidiado como “complemento ideal”

Otro frente sensible es el impacto del alza sobre las micro y pequeñas empresas, responsables de la mayor parte del empleo en el país. Petro reconoció el riesgo, pero planteó lo que llamó un “complemento ideal” para el aumento del salario mínimo vital: crédito asociativo y subsidiado. “El trabajo en Colombia se produce en la pequeña empresa. Hay que protegerla”, afirmó. Su propuesta incluye tasas diferenciales de impuestos y crédito de fomento, que incluso debería canalizarse, según él, a través del Banco de la República. El presidente anunció que a comienzos de 2026 se convocará una reunión del Grupo Bicentenario, asociaciones de micro y pequeñas empresas, organizaciones de cooperativismo campesino y del cooperativismo financiero, con el objetivo de desplegar una amplia política de crédito subsidiado del Gobierno.