Estos son los operativos contra la trata de personas y el uso de pólvora por fin de año en Medellín; van 63 quemados

A pocas horas de que se acabe el año, las autoridades en Medellín anunciaron un refuerzo de las medidas de seguridad, prevención y atención en salud.

Entre las acciones destacadas, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos informó que se mantiene activa las 24 horas la ruta de atención contra la trata de personas, un delito que suele incrementarse en épocas decembrinas debido a ofertas laborales o de viaje engañosas.

“En esta época, actores armados se aprovechan de las necesidades de las comunidades para ofrecer de manera engañosa oportunidades que realmente son situaciones complejas e ilegales”, expresó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila.

Durante 2025, el Distrito atendió 41 casos, en su mayoría relacionados con explotación sexual y comercial, lo que llevó a intensificar las labores de prevención y orientación a la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia también realizó varios operativos en la ciudad, verificando antecedentes y realizando comparendos a los infractores de la norma.