Estos son los operativos contra la trata de personas y el uso de pólvora por fin de año en Medellín; van 63 quemados

Las autoridades desplegaron varios operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente, en temas de trata de personas, quemados y licor adulterado. Aquí los detalles.

  Acciones contra la trata de personas, para garantizar la seguridad y evitar el contrabando de licor adulterado son algunas de las estrategias realizadas para este cierre del año en la ciudad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Acciones contra la trata de personas, para garantizar la seguridad y evitar el contrabando de licor adulterado son algunas de las estrategias realizadas para este cierre del año en la ciudad. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

31 de diciembre de 2025
A pocas horas de que se acabe el año, las autoridades en Medellín anunciaron un refuerzo de las medidas de seguridad, prevención y atención en salud.

Entre las acciones destacadas, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos informó que se mantiene activa las 24 horas la ruta de atención contra la trata de personas, un delito que suele incrementarse en épocas decembrinas debido a ofertas laborales o de viaje engañosas.

En esta época, actores armados se aprovechan de las necesidades de las comunidades para ofrecer de manera engañosa oportunidades que realmente son situaciones complejas e ilegales”, expresó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila.

Durante 2025, el Distrito atendió 41 casos, en su mayoría relacionados con explotación sexual y comercial, lo que llevó a intensificar las labores de prevención y orientación a la ciudadanía.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia también realizó varios operativos en la ciudad, verificando antecedentes y realizando comparendos a los infractores de la norma.

De manera paralela, la Secretaría de Salud reforzó las recomendaciones para evitar emergencias durante las celebraciones. Entre ellas, evitar el consumo excesivo de alcohol, adquirir licor únicamente en establecimientos autorizados para prevenir intoxicaciones por licor adulterado, y recordar que en el Distrito está prohibido el uso, expendio y manipulación de pólvora.

Las autoridades de salud también insistieron en mantener hábitos de autocuidado como el consumo de agua potable y alimentos seguros, la supervisión permanente de niñas, niños y adolescentes en piscinas, quebradas o ríos, así como el cuidado de la salud mental durante estas fechas, que pueden generar ansiedad o estrés. Desde la Alcaldía también se hicieron algunas recomendaciones para tener en cuenta durante estas vacaciones.

Si tienes la oportunidad de viajar en esta temporada a zonas tropicales, recuerda estar debidamente vacunado contra la fiebre amarilla. En esos lugares, hay que utilizar repelente varias veces al día para evitar enfermedades como el dengue u otras enfermedades transmitidas por mosquitos”, indicó la líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, Rita Almanza.

Finalmente, el Distrito hizo una petición a la corresponsabilidad ciudadana para que el cierre de año transcurra sin hechos que lamentar. Recordemos que la capital antioqueña ya ajusta la preocupante cifra de 63 personas quemadas con pólvora, de las cuales 20 son menores de edad.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué medidas están tomando las autoridades de Medellín contra la trata de personas en fin de año?
Las autoridades mantienen activa una ruta de atención 24 horas para combatir la trata de personas, un delito que aumenta durante las fiestas debido a ofertas laborales y de viaje engañosas. En 2025, se atendieron 41 casos relacionados con explotación sexual y comercial.
¿Cómo se están previniendo las intoxicaciones por licor adulterado en Medellín?
La Secretaría de Salud ha recomendado comprar licor solo en establecimientos autorizados, evitando la venta de licor de contrabando. También han lanzado campañas de concienciación para reducir el consumo excesivo de alcohol durante las festividades.
