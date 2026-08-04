Invías tomó la Medellín-Bogotá y la dejó a su suerte: ni ambulancia ni grúas en servicio

No van cinco días desde que Invías asumió la operación de la autopista Medellín-Bogotá de manos de la concesión Devimed y ya comenzaron los problemas. Esta vía, entre Medellín y El Santuario, ya no cuenta con servicios de ambulancias ni de grúas para atender las emergencias de los usuarios.
Esta medida comenzó desde la medianoche de este viernes, cuando la entidad nacional recibió esta vía de primera generación (1G), tras 30 años de concesión. Ante esto, la atención de cualquier emergencia o siniestro en este corredor ya será atendida directamente por las administraciones municipales.