Hirieron a dos aves silvestres con perdigones en el Oriente antioqueño

Dos nuevos casos de aves silvestres heridas por impactos de perdigones encendieron las alertas de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) frente a una práctica que continúa afectando a la fauna en el Oriente Antioqueño. Lea también: ¿Qué tan usuales son los tiburones ballena en el Golfo de Urabá? La entidad detalló que un águila coliblanca (Geranoaetus albicaudatus) y un gallinazo (Coragyps atratus) fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare, de urgencia a raíz de lesiones infligidas por estos proyectiles.

Allí reciben atención veterinaria y avanzan en un proceso de rehabilitación con el objetivo de recuperar su capacidad de vuelo y, si su evolución lo permite, regresar a su entorno natural.

¿Qué le pasó a las aves?

El primer caso se registró en una zona rural de El Retiro, donde la comunidad reportó hallar al águila coliblanca sin capacidad para volar y con una lesión visible en una de sus alas. Durante la valoración realizada en el CAV, los profesionales identificaron una fractura en el húmero del ala derecha, además de múltiples heridas perforantes provocadas por perdigones. Lea también: ¡Qué belleza! Liberaron zarigüeya lanuda en el Suroeste. No se veía una hace más de 15 años allí Debido a la gravedad de las lesiones, el ave tuvo que ser sometida a dos procedimientos quirúrgicos: uno para corregir la fractura y otro para retirar los proyectiles alojados en su cuerpo. El segundo caso ocurrió en Rionegro, donde un gallinazo permaneció durante cuatro días en el mismo lugar sin poder volar. La situación fue reportada a Cornare, cuyo equipo se desplazó hasta el sitio para realizar el rescate. El animal presentaba una condición corporal muy baja y un cuadro de deshidratación. Además, los profesionales encontraron múltiples lesiones perforantes en la zona del esternón.

Los estudios radiográficos permitieron establecer que estas heridas también habían sido ocasionadas por perdigones. La preocupación de Cornare se extiende más allá de estos dos casos. Con el ingreso del águila y el gallinazo, ya son cinco las aves atendidas durante el último año por heridas ocasionadas por disparos o impactos de perdigones. Los casos han sido registrados en El Retiro, Rionegro, San Rafael y San Vicente, municipios del Oriente Antioqueño. Lea también: Así fue el rescate de un raro gavilán que sobrevivió a una descarga eléctrica en Medellín Camilo Muñoz Collazos, coordinador del CAV de Cornare, manifestó la preocupación de la entidad por la persistencia de este tipo de situaciones y por el riesgo que representan para los animales silvestres. Según explicó, algunos ejemplares deben afrontar procesos de atención y recuperación complejos y, dependiendo de la gravedad de sus lesiones, existe incluso el riesgo de que no puedan regresar a su hábitat natural.

¿Qué pasó con las aves?

Después de ser atendidas y sometidas a los procedimientos quirúrgicos necesarios, las dos aves permanecen bajo cuidado profesional en las áreas de rehabilitación del CAV.

De acuerdo con su evolución, posteriormente serán trasladadas a la jaula de vuelo, donde continuarán con el fortalecimiento físico y la recuperación de sus habilidades para volar. Esta etapa será determinante para establecer si pueden regresar a la vida silvestre.Ya son cinco aves heridas por disparos en el último año.

Denuncie la situación

Cornare reconoce que pueden presentarse conflictos entre las comunidades y los animales silvestres, especialmente cuando estos se acercan a viviendas, predios productivos u otros lugares donde se desarrollan actividades humanas. Sin embargo, Cornare señala que existen alternativas para manejar estos conflictos sin poner en riesgo la vida de los animales. Por esta razón, la Corporación hizo un llamado a las comunidades del Oriente Antioqueño para reportar oportunamente los casos en los que se requiera intervención, de manera que los profesionales puedan evaluar cada situación y orientar las medidas adecuadas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El llamado busca evitar que los encuentros entre las personas y la fauna silvestre terminen en agresiones contra los animales y permitir que los ejemplares heridos reciban atención especializada lo antes posible. Bloque de Preguntas y Respuestas