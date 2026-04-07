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En video | Avistaron a una familia de jaguarundí en Itagüí, un felino poco visto en el país

Esta especie recorre, principalmente, el centro y sur de América. Se logró ver en una zona de reserva forestal protegida de este municipio y ya se trabaja para su conservación en este espacio.

  • Los jaguarundí fueron avistados en el corregimiento El Manzanillo, de Itagüí, con cámaras trampa instaladas por los guardabosques de la Alcaldía de Itagüí. FOTO: Cortesía Alcaldía de Itagüí
    Los jaguarundí fueron avistados en el corregimiento El Manzanillo, de Itagüí, con cámaras trampa instaladas por los guardabosques de la Alcaldía de Itagüí. FOTO: Cortesía Alcaldía de Itagüí
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Recorriendo las zonas selváticas de una de las reservas protegidas de Itagüí, las autoridades avistaron un jaguarundí, una especie de felino que pocas veces se ha visto en territorio colombiano. De acuerdo con los registros, se vio al felino, acompañado de una de sus crías, recorriendo este entorno, restringido para el acceso humano.

El hallazgo de esta especie se realizó en el corregimiento El Manzanillo, de este municipio del sur del Valle de Aburrá, luego de que guardabosques de la Alcaldía de Itagüí instalaran 18 cámaras en esta zona rural, con el fin de detectar especies silvestres en este territorio.

El alcalde de Itagüí, Diego León Torres, expresó que “ver un jaguarundí con su cría, indica que nuestra ciudad conserva espacios para la reproducción natural de estas especies”.

Entérese: Hallaron a un tigrillo deambulando por un barrio de Itagüí

Según se conoció, los jaguarundí son una especie de felinos que son avistados principalmente en el centro y sur de América en ecosistemas saludables, bien conservados y con poco acceso a los seres humanos.

La idea de la Alcaldía de Itagüí, más allá de los registros, es mantener estos ecosistemas protegidos para que las especies halladas en los mismos se puedan preservar y procrear sin ningún tipo de inconvenientes.

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La única finalidad de las cámaras es que “se pueda observar la vida silvestre en su entorno natural, sin alteraciones, facilitando la identificación de especies indicadoras del buen estado de conservación del ecosistema”.

Pero esta no es la única especie silvestre hallada recientemente en El Manzanillo y demás zonas protegidas de Itagüí. También se han avistado pumas, ocelotes y tigrillos lanudos, de los cuales se tienen sus registros y se trabaja por su protección.

A esto se suma que la Alcaldía de Itagüí viene adquiriendo predios para la protección ambiental y ya cuenta con más de 100 hectáreas destinadas para esta finalidad, siendo las principales el corregimiento El Manzanillo y el Humedal Ditaires.

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