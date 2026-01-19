Hallaron a un tigrillo deambulando por un barrio de Itagüí

Un pequeño tigrillo fue encontrado este fin de semana deambulando por la vía principal de un barrio al sur del municipio de Itagüí.

Según la información del caso, el hermoso animal fue encontrado en el cruce de la calle 36 con carrera 53, en inmediaciones del barrio Malta, y muy cerca de la avenida que lleva hacia el municipio de La Estrella y del corregimiento de San Antonio de Prado.

¿Por qué apareció un tigrillo en plena zona urbana de Itagüí?

El animal fue encontrado por unos vecinos que, al notar su comportamiento desorientado y poco habitual, se percataron de que era poco probable que se tratara de un gato.

Por fortuna, los vecinos tuvieron la precaución de inmovilizar de manera cuidadosa al animal mientras que también avisaron a las autoridades ambientales. Lea también: Avistaron tres nuevos pumas en Antioquia; uno murió atropellado: autoridades piden no atacarlos Hasta el sitio llegó un equipo de la Secretaría de Medio Ambiente de Itagüí, que se encargó de culminar el rescate del felino de manera segura y sin poner en riesgo su vida.



El animal, un felino nocturno que no hace parte del ecosistema natural del sector, se encontraba en alto riesgo de ser atropellado por vehículos. Aunque el tigrillo puede habitar o transitar por zonas montañosas del sur del Valle de Aburrá, no es común encontrarlo en áreas urbanas, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un caso de tráfico ilegal de fauna silvestre.

Sospechas de tráfico ilegal de fauna silvestre

La presencia del tigrillo ha causado extrañeza, toda vez que el punto donde fue encontrado no hace parte de una zona a bordo de áreas protegidas, sino que es un barrio residencial de la zona urbana, por lo que se sospecha que el animal sea víctima del tráfico de fauna. Según ha trascendido, el tigrillo fue entregado al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad que actualmente se encarga de su valoración médica, atención veterinaria y del proceso de recuperación. Una vez se conozca su estado de salud, se definirá si podrá regresar a su hábitat natural o si deberá ser trasladado a una reserva especializada. Además: Cuatro monos tití grises regresaron a la libertad en Antioquia tras ser víctimas de tráfico ilegal Por fortuna en esta historia, gracias al oportuno aviso de la comunidad, se salvó la vida de este ejemplar.



Las autoridades reiteraron que el tráfico de fauna silvestre constituye una grave amenaza para la biodiversidad del país y es considerado una forma de maltrato animal.



