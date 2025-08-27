En zona protegida del corregimiento Manzanillo, de Itagüí, vieron por primera vez a un puma

Un puma concolor es una de las grandes novedades avistadas por las autoridades ambientales de Itagüí. Esta especie, única en el territorio, fue vista con una de las cámaras ocultas que están en la reserva natural del corregimiento El Manzanillo, uno de los territorios más ricos en fauna silvestre.
Diego Torres, alcalde de Itagüí, manifestó que “la presencia del puma en nuestra ciudad es una muestra contundente del buen estado de conservación de nuestras zonas protegidas. Su presencia, junto con la de otros felinos como el ocelote, el jaguarundi y el tigrillo, demuestra que en Itagüí hay una gran riqueza de fauna y flora, de vital importancia para el equilibrio natural de la región”.