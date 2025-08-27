En zona protegida del corregimiento Manzanillo, de Itagüí, vieron por primera vez a un puma

Un puma concolor es una de las grandes novedades avistadas por las autoridades ambientales de Itagüí. Esta especie, única en el territorio, fue vista con una de las cámaras ocultas que están en la reserva natural del corregimiento El Manzanillo, uno de los territorios más ricos en fauna silvestre. Diego Torres, alcalde de Itagüí, manifestó que “la presencia del puma en nuestra ciudad es una muestra contundente del buen estado de conservación de nuestras zonas protegidas. Su presencia, junto con la de otros felinos como el ocelote, el jaguarundi y el tigrillo, demuestra que en Itagüí hay una gran riqueza de fauna y flora, de vital importancia para el equilibrio natural de la región”.

Esa especie fue encontrada en la zona protegida de este corregimiento, una reserva de 28.075 hectáreas que cubre 11 municipios de Antioquia. En este municipio tiene 326.5 hectáreas, es decir el 1.16 % del área total, pero en la cual se concentran más especies de acuerdo con las autoridades ambientales. Entérese: Empresa paisa, con su tecnología, ayudó a disminuir más de 4.000 toneladas de contaminación en los peajes Según la Alcaldía de Itagüí, hay más de 135 tipos de aves y 49 mamíferos registrados, entre los cuales se encuentran el tigrillo, cusumbo, mapache, armadillo, zorroperro, halcón montecollarejo, cacique candela, carriqui verdiamarillo, jaguarundi, ocelote y zarigüeya acuática. Para poder contar con este pulmón verde en este municipio del sur del Valle de Aburrá, esta administración municipal cuenta con el programa de guardabosques, conformado por 12 funcionarios que están presentes recurrentemente en el lugar. Le puede interesar: Ganaron los frailejones: el páramo del Sol seguirá cerrado al turismo Adicionalmente, se han adquirido predios estratégicos para la reserva, en la que se han restaurado 9,56 hectáreas con especies arbóreas nativas, “fortaleciendo la conectividad ecológica y la recuperación de los ecosistemas, y se ha incentivado el cuidado de terrenos privados con la estrategia de pago por servicios ambientales”, señaló el alcalde Torres.