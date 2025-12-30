¿Qué hacían dos integrantes de la banda El Mesa en Yolombó? Fueron capturados con un menor de edad

Muy lejos de donde fue el origen de su organización delincuencial, en Yolombó, fueron capturados tres presuntos integrantes de la banda El Mesa que se dedicaban al microtráfico en esa localidad del Nordeste antioqueño.

La aprehensión se produjo por parte de la Policía Nacional, a través de la Sijín y la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en un operativo realizado el pasado 26 de diciembre pero del cual apenas se informó este martes, 30 de diciembre.

Ahí, las autoridades aprehendieron en flagrancia a dos hombres mayores de edad y a un menor de edad, quienes presumiblemente se dedicaban al expendio de estupefacientes en esa localidad.

En el lugar fueron incautados 465 gramos de marihuana, 587 gramos de cocaína, 326 gramos de base de cocaína y 10 gramos de tusi. También había tres libretas de anotaciones, dos teléfonos móviles y 70.000 pesos en efectivo.

Alias El Negro, señalado como coordinador del centro de expendio que actuaba bajo la franquicia de El Mesa y con antecedentes por tráfico de drogas, terrorismo y porte ilegal de armas de fuego, fue uno de los capturados.

Igualmente, figura alias Tarazá, quien sería otro presunto expendedor, al igual que el adolescente que se encontraba en el mismo sitio.

“La captura de alias El Negro representa una afectación directa al componente de distribución del GDO El Mesa* en Yolombó, debilitando su estructura financiera y operativa, y reduciendo su capacidad para generar hechos de violencia asociados al microtráfico”, expresó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia.

El Mesa es una estructura delincuencial que nació en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, dedicada al narcotráfico, el microtráfico y la extorsión, y que ha buscado expandirse por varias zonas del departamento e incluso de otros sitios del país.

Entre otros lugares, se conoce su influencia en Medellín, Bello, el Nordeste, Oriente antioqueño e incluso en el departamento de Caldas y ciudades como Bogotá y Soacha.

Las autoridades señalan a esta organización delincuencial no solo por ejercer el narcotráfico sino la extorsión, el tráfico de armas, el sicariato y los desplazamientos forzados de población.