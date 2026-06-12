Bomberos de La Estrella buscan a Santiago Giraldo, estudiante de la UdeA desaparecido en El Romeral

Integrantes del Cuerpo de Bomberos del municipio de La Estrella reanudaron durante la mañana de este viernes las labores de búsqueda de un estudiante de la Universidad de Antioquia reportado como desaparecido.

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El joven, identificado como Santiago Giraldo, es alumno del pregrado de Microbiología de esa institución y, de acuerdo con los primeros reportes, se habría extraviado cuando se dirigía hacia el Alto del Romeral.