Seguirán buscando desaparecidos en el cementerio de Caucasia, Antioquia; si tiene dudas de un ser querido, vaya y pregunte

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas realizará la segunda fase de intervención forense en el cementerio parroquial Nuestra Señora de las Misericordias, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo del municipio de Caucasia, que se extenderá hasta el próximo 26 de octubre. En esta segunda fase, el equipo forense intervendrá 25 bóvedas y una sepultura para recuperar cuerpos no identificados e identificados no reclamados, los cuales corresponderían a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Entérese: Alcaldía de Medellín entregará información a Unidad de Búsqueda para encontrar a 4.000 desaparecidos en la ciudad Además, iniciará la caracterización de la celda de custodia u osario común el cual alberga cuerpos no identificados que fueron inhumados en el cementerio antes del año 2009, un espacio en el que se utilizará la metodología para la intervención de osarios comunes publicada recientemente por la Entidad.

La Unidad de Búsqueda invita a las familias buscadoras, que crean o tengan indicios de que sus parientes desaparecidos puedan estar inhumados en el cementerio Nuestra Señora de las Misericordias de Caucasia, a que se acerquen a este camposanto entre el 15 y el 26 de octubre, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., para realizar su solicitud de búsqueda y aportar su muestra de ADN con las profesionales de la Entidad. También hace un llamado a quienes tengan datos que puedan ayudar a la identificación de personas desaparecidas, inhumadas en este cementerio, o a la localización de nuevos sitios de interés para la búsqueda, a que se acerquen al camposanto y aporten esta información a los funcionarios de la Entidad. Esta búsqueda de personas desaparecidas o sin identificar hace parte del Plan Regional de Búsqueda del Bajo Cauca y Valdivia, que adelantó la primera fase de intervención del cementerio de Caucasia entre el 14 y el 25 de julio de este año. En esa ocasión, los profesionales de la Entidad recuperaron 26 cuerpos, recibieron 30 solicitudes de búsqueda y tomaron 14 muestras de ADN a personas buscadoras provenientes del Bajo Cauca antioqueño y del departamento de Córdoba.

En Caucasia hay desaparecidos de varias regiones

El cementerio Nuestra Señora de las Misericordias tiene un universo de 133 cuerpos no identificados de competencia de la Unidad de Búsqueda, los cuales podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado en los municipios de Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá y Nechí en el Bajo Cauca antioqueño; de Valdivia e Ituango en el Norte de Antioquia; de Anorí y Segovia en el Nordeste antioqueño; y de Montería y otros municipios del sur del departamento de Córdoba y Sucre. La investigación humanitaria y extrajudicial realizada por la Unidad de Búsqueda, permitió establecer que en este cementerio están inhumadas personas desaparecidas en hostilidades, habitantes de otros municipios que llegaron a trabajar en la región y fueron desaparecidos en hechos del conflicto armado, y cuerpos recuperados del río Cauca por las autoridades y las comunidades.