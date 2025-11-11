¿Lavaba plata con farmacias? Cayó en Apartadó alias Secre, cabecilla financiero del Clan del Golfo

El departamento de Policía del Urabá anunció que –en apoyo con la Fiscalía– dio un nuevo golpe contra las finanzas de la subestructura del Clan del Golfo que delinque en esta zona del departamento.

Según trascendió, en un operativo judicial realizado en el municipio de Apartadó fue detenido un presunto jefe financiero de la subestructura Juan de Dios Úsuga, conocido con el alias de “Secre”, y quien según las autoridades judiciales tendría una trayectoria criminal de más de diez años en dicho grupo criminal.

Según detalló el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía en el Urabá, alias El Secre era el responsable de coordinar, suministrar y distribuir los recursos económicos destinados a la expansión del Clan del Golfo en esta zona y al pago de la “nómina” de sus subestructuras en el Urabá antioqueño.

“Las pesquisas indican que el detenido habría utilizado empresas relacionadas con el sector farmacéutico para dar apariencia de legalidad a dineros provenientes de actividades ilícitas. Además, presuntamente promovía la realización de labores de inteligencia delictiva por parte de miembros de la comunidad para identificar movimientos de la fuerza pública y facilitar ataques contra los uniformados a cambio de beneficios económicos”, detalló el oficial.